Så var ”Let’s dance” – minut för minut

Publicerad: 17 april 2021 kl. 19.48

Uppdaterad: 17 april 2021 kl. 23.22

Sex par skulle bli fem. I kvällens ”Let’s dance” framförde deltagarna en dans till någon som betytt extra mycket för dem.

Efter en duell mot Anis Don Demina blev det Hanna Hedlund som fick lämna tävlingen.

Foto: TV4 Anis Don Demina och Hanna Hedlund tvingades till duell i ”Let’s dance”.

Det här dansar paren i kväll:

1. Michel Tornéus och Jasmine Takács

Dans: Contemporary

Musik: ”Du måste finnas” – Newkid.

2. Kristina ”Keyyo” Petrushina och Hugo Gustafsson

Dans: Contemporary

Musik: ”Girl on fire” – Alicia Keys

3. Filip Lamprecht och Linn Hegdal

Dans: Contemporary

Musik: ”April april” – Lill-Babs.

4. Anis Don Demina och Katja Luján Engelholm

Dans: Contemporary

Musik: ”Halo” – Beyoncé.

5. Carola Häggkvist och Tobias Karlsson

Dans: Contemporary

Musik: ”You’ll be in my heart” – Phil Collins.

6. Hanna Hedlund och Tobias Wallin

Dans: Contemporary

Musik: ”Slipping through my fingers” – ABBA.

7. Alla paren

Dans: Wienervals

Musik: ”A thousand years” – Christian Perri.

Foto: TV4 Ställningen efter wienervalsen.

Foto: Annika Berglund Lite wienervals som avslutning på tävlingen.

Foto: Annika Berglund 10+10+10 = 30 poäng till Hanna Hedlund.

Foto: TV4 Ställningen.

Foto: TV4 Hanna chockad efter 30 poäng från juryn.

Foto: Annika Berglund 9+9+9 = 27 poäng till Carola.

Foto: Annika Berglund

Foto: TV4 Carola och sonen Amadeus vid pappa Jans grav.

Foto: Annika Berglund 10+10+10 = 30 poäng till Anis Don Demina.

Foto: TV4 Chockade av toppoängen.

Foto: TV4 Anis Don Deminas mamma.

Foto: TV4 Roas av Anis Don Deminas mamma.

Foto: Annika Berglund 8+8+7 = 23 poäng till Filip.

Foto: TV4 Filip med mormor Lill-babs Svensson.

Foto: Annika Berglund 9+9+8 = 26 poäng till Keyyo.

Foto: TV4 Keyyos mamma får veta att dottern ska hylla henne med en dans.

Foto: TV4 Keyyo hyllade sin mamma.

Foto: Annika Berglund 10 + 9 + 10 = 29 poäng för Michels dans.

Foto: TV4 Tove Styrke öppnade showen.

Foto: TV4 Kristin Kaspersen hejade på sonen Filip Lamprecht

Foto: TV4 Michel i tårar.

Foto: Annika Berglund/TV4 De sex par som tävlar i kvällens ”Let’s dance”.

