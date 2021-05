Kjell Bergqvist: ”Jag tror SVT har bitit sig i arslet”

Skådespelaren om rollen som mäklaren Kaj, åldrandet och saknaden efter Sven Wollter

Publicerad: 07 maj 2021 kl. 17.08

Foto: ANDERS DEROS Kjell Bergqvist.

NÖJE

För femton år sedan hade SVT:s komediserie miljonpublik.

Nu är ”Mäklarna” tillbaka – men i ny kanal. Och tv-seriens stjärna Kjell Bergqvist, 68, vet att det är efterlängtat.

– Under alla år har det kanske någon gång i veckan kommit fram folk och sagt: Fan, Kjelle, kommer det inga nya ”Mäkklarna”? Så jag tror de har bitit sig i arslet lite SVT, när de backade ur, säger han.

Med tanke på att Kjell Bergqvist har ett hundratal film- och tv-roller bakom sig, från Ulf Lundell-filmatiseringen ”Jack” (1977) och de Guldbaggevinnande rollerna i Ulf Malmros-filmerna ”Den bästa sommaren” (2000) och ”Bröllopsfotografen” (2009), till senare års tv-serier som ”30 grader i februari”, ”Springfloden” och ”Bäckström”, kan man ju undra varför just fastighetsmäklaren Kaj Modin blivit så populär.

Kanske för att de flesta någon gång i livet har haft något med fastighetsmäklare att göra, för många är ju bostadsköpet den största affär de gör i livet.

Kjell Bergqvist har sin förklaring:

– Han är en jävligt fascinerande figur, en gubbe som stretat i uppförsbacke i hela sitt liv och bara ruskar av sig det mesta och går vidare.

Precis som Kjell gör i tv-serien, uttalar fansen som kommer fram till Kjell tv-seriens namn på det felstavade sättet: Mäkklarna.

– Jag vet inte riktigt varför det blev att jag sa så… det är väl bara min Söderslang som slog igenom, säger Kjell, född och uppvuxen i en arbetarfamilj i södra Stockholm under en period när många pratade just en speciell slags stockholmska.

”Mäklarna” skapades av Ulf Malmros och Lars ”Vasa” Johansson. Spelades in i stadsdelen Hagsätra i södra Stockholm och hade premiär hösten 2006. Totalt blev det tolv avsnitt under två säsonger. Kjell Bergqvists slashas till mäklare fick sparken från jobbet och blev utkastad av sin fru Maggan (Lotta Tejle). Men han fick jobb på Hagamäklarna mot löfte av ägaren (Rolf Skoglund) att han hjälpte in hans dotter Vilma (Cecilia Frode) i yrket.

Tv-tittarna älskade serien.

– SVT ville köra vidare. Men Uffe, jag och producenten Janne Blomgren ville gå vidare. Tänkte att kör vi ett varv till blir det kanske lite sämre. Plus att vi hade andra projekt. Men vi tre har haft kontakt hela tiden. Janne har producerat det mesta av Uffes grejer. Nu kände vi att det kan vara kul att träffa på Kaj och Vilma femton år senare.

Foto: ANDERS DEROS Kjell Bergqvist.

”SVT backade ur”

Varför blev det inte på SVT nu också?

– Janne presenterade det här för SVT. De beställde manus, Uffe levererade dem och de ansvariga tyckte det var skitkul. Sedan hamnade projektet en trappa upp hos nästa chef, som tyckte att ”nej, den här sorten ska vi inte hålla på med på SVT”. Sedan var det mer eller mindre budgivning mellan TV4 och Kanal 5 och så hamnade vi på Femman. Det känns som de har bitit sig i arslet lite SVT, när de backade ur.

Nu har serien premiär i dag på streamingtjänsten Discovery+, för att senare under året sändas på Kanal 5. Ny regissör är Patrik Eklund, som senast gjorde komediserierna ”Revansch” och ”We got this”. Kjell gillar honom, de har jobbat ihop tidigare. Och han är väldigt nöjd med att Cecilia Frode och Lotte Tejle åter är med.

– Annars hade det inte blivit samma sak. Lotta har jag jobbat jättemycket ihop med. Hon var lite i valet och kvalet, hennes man är i riskgruppen för corona, men vi lovade att se till att ha full säkerhet under inspelningen. Det är kul scener när Kaj Modin vill ha tillbaka sin gamla fru och hon har börjat träffa nya killar på Tinder.

– Cecilia är underbar att jobba med, även fast vi kommer från som olika planeter. I mitt manus kan jag ha gjort någon notering på sidan 42: Arg. Hennes manus är fullklottrade i olika färger, det går inte att läsa för någon annan. Vi jobbar otroligt olika, men fungerar jättebra ihop.

Foto: Linus Hallsénius/Discovery+. Cecilia Frode och Kjell Bergqvist i ”Mäklarna”.

Har hörapparat

Kjell tycker det har varit väldigt roligt att åter spela Kaj Modin.

– Det är en skön gubbe att göra. Han har jävligt dålig självbild, han ser inte själv vilka vägar och vilka lögner han behöver ta till för att överleva nästa dag. Raka motsatsen till mig. Man kan inte säga att jag har stretat i en uppförsbacke, jag halkade in på en räkmacka för 50 år sedan och på den vägen är det (skratt).

Men nu börjar Kaj Modin vara lite mer gammal och skröplig?

– Ja, han har börjat höra lite dåligt, ser lite dåligt och kissar lite dåligt. Och så har han ont i ryggen.

Inget du själv oroar dig för, att bli gammal och skröplig?

– Oroar mig gör jag inte. Läsglasögon har jag haft ganska länge. Hörapparat i några år, även om jag ofta glömmer den hemma. Vi var ju med i en film (Mats Arehns ”Bäst före”, 2013) för några år sedan, Brasse Brännström (1945-2014), Göran Ragnerstam och jag, som lite handlade om det här att åldras. Då sa vi att förr kunde man pissa sitt namn i snön. Nu får man knappt ihop till initialerna.

William Spetz har också en stor roll i ”Mäklarna”, som praktikant på fastighetsmäklarkontoret. Många andra dyker upp i gästroller, som Fredrik Hallgren, Claes Månsson, Tomas Norström – och Sven Wollter (1934-2020).

Foto: LESLEY LESLIE-SPINKS Kjell Bergqvist med Helena Bergström och Sven Wollter under arbetet med ”Ett dockhem”.

Känslosamt att prata om Wollter

De två avsnitt Sven är med i är tillägnade honom. Han drabbades av corona i samband med att han besökte Stockholm för inspelningen och gick bort strax efteråt. Det är känslosamt för Kjell att prata om Sven Wollter.

– Det är sjukt tråkigt det som hände. Han tyckte det var skitkul att få komma ned från Luleå och jobba lite.

Hur nära var ni varandra?

– Vi sågs inte så ofta för han bodde ju uppe i Luleå. Vi fick en speciell relation när vi gjorde ”Ett dockhem” ihop på Stockholms Stadsteater. Jag hade tänkt sluta med teater kring 1999, 2000. Sedan tjatade Benny Fredriksson (1959-2018, dåvarande teaterchefen) dit mig. Det var Sven, Helena Bergström och jag. Det är nog mitt finaste teaterminne under livet, det var en magisk föreställning som vi höll på med i tre år.

– Inför andra akten skulle jag ha en knuten fluga på mig, det fick Sven hjälpa mig med. Så där stod vi kväll efter kväll och fick då någon slags god ögonkontakt, han med en cigarr i mungipan, det uppstod en speciell varm känsla. Efter det gjorde vi ”Arsenik och gamla spetsar” ihop. Yvonne Lombard, Meta Velander, Sven och jag, som då kallades ”lillpojken”, jag var 56, 57, de var runt 80 hela gänget. Så Sven och jag hade många minnen att prata om de två dagar vi filmade ihop.

– Vi var ju jättenära varandra de två dagarna. I ett litet kök. I samma säng. Jag vinkade av honom när han tog taxin till Arlanda. Jag blev ju lite svettig när jag hörde han var sjuk, men han blev garanterat inte smittad under inspelningen, vi testades hela tiden. Min teori är att han blev sjuk på flyget hem.

– Han fick åtminstone sina sista två filmdagar i livet må jävligt bra.

FAKTA Kjell Bergqvist Namn: Kjell Bergqvist.

Ålder: 68.

Bor: Stockholm och Huay Yang i Thailand.

Familj: Hustru och fyra barn.

Aktuell: I tv-serien ”Mäklarna”, premiär på Discovery+ fredag 7 maj. LÄS MER

Kjell Bergqvist om…

… varför han slutade med teatern:

– Det sista jag gjorde var Strindbergs ”Fadern” på Stockholms Stadsteater, med Eva Röse. Jag började repetera ”Markurells i Wadköping” men hade haft problem med ryggen, jag kände att jag pallade inte att repetera i 2,5 månader på ett hårt stengolv. Spela kan man göra, då tänker man på annat. Så regissören Philip Zandén tog över rollen.

… att Leif GW Persson tyckt att Bergqvist är för snäll i rollen som Evert Bäckström, där andra säsongen just nu spelas in i Göteborg:

– Det bekymrar mig mindre. Många andra tycker att jag lyckats göra ett asshole fast med hjärta. GW hade kanske velat ha ett mera fetto, för att känna igen sig. När vi käkade middag inför första säsongen sa han bara: Se till att ta jävligt bra betalt, för jag tycker det är kul när folk tjänar pengar. Jag tror han skiter i det när han har fått sina pengar.

… varför det inte blir fler säsonger av ”Springfloden”:

– Det var ungefär samma sak som med ”Mäklarna”. De jobbade med manus till en tredje säsong, när SVT sa stopp. ”Vi gör bara två säsonger av varje serie”. Detta trots att det var en jättesuccé. Och att Rolf och Cilla (Börjlind) redan har skrivit flera böcker.

… sitt politiska engagemang:

– Nu tuffar Facebook-sidan ”Vad som helst men aldrig SD” på. När jag startade den, fick vi så där 130 000 medlemmar på några dagar. Läget är oroande, hur Ebba (Busch) och (Ulf) Kristersson närmar sig, tippar över och börjar samarbeta, det är jävligt obehagligt.

… om han fått skit för sitt politiska engagemang:

– Så in i helvete! (skratt). När jag förklarade att ”jag är född sosse och kommer att dö sosse” blev jag överöst av sådant som ”din jävla idiot” och ”skjut den jäveln”. Finansminister Magdalena Andersson och Säpo kom över till mig på valdagen, vi spelade in en video om vikten av att rösta. På valnatten drack jag några whisky med (Stefan) Löfven, hans fru och skådespelarkollegan Carl Kjellgren, som varit sosse hela sitt liv. Stefan sa ”tack grabbar, det har gjort skillnad”.

KOPIERA LÄNK

Publicerad: 07 maj 2021 kl. 17.08