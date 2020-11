En påminnelse om hur mycket bra svengelsk musik det finns

Publicerad: 07 november 2020 kl. 14.54

Titiyo, Robyn och Orup.

NEW YORK. En amerikansk vän ber om en Spotify-lista med de bästa sångerna av svenska band och artister som sjunger på engelska.

Så nu dånar bland andra Nomads, Atomic Swing, Sahara Hotnights, Sator, Lolita Pop, Sven Zetterberg, Titiyo, A Camp, Weeping Willows, Popsicle och Eric Gadd i en lägenhet på Upper East Side.

Det är ju en avsevärd skillnad på ”bästa svenska banden och artisterna” och ”bästa svenska banden och artisterna som sjunger på engelska”.

Med det extra villkoret diskvalificeras ju ett helt koppel namn som tveklöst gör anspråk på tätpositioner på listan över den blågula populärmusikens allra största – till exempel Lundell, Ebba Grön/Imperiet/Thåström, Pugh, John Holm, Tant Strul/Kajsa Grytt, Håkan Hellström, Kent, Eldkvarn, DiLeva, Reeperbahn/Olle Ljungström, Eva Dahlgren, Wilmer X och Jakob Hellman.

Kvar blir ändå en rätt grandios uppställning akter och det är skoj att vaska fram 65 såna sånger, för det tror jag aldrig att jag gjort tidigare.

Sitt gravt underskattade engelskspråkiga album

Framförallt blir jag påmind om hur hög klass väldans mycket svengelskt av olika sorter ändå hållit – från inledande The Nomads sensationella rock n roll-larm till Eric Gadds slicka soul i ”The right way”, från indie-stämpad gitarrpop a la Popsicle och Wannadies till Robyns dansgolvsklassiker, från Sven Zetterbergs besjälade blues till Army of Lovers livsbejakande hits, från den blänkande New York-känslan i Lolita Pops ”Hey winner” till det storslagna dramat i Weeping Willows ”Broken promised land”, från den soulpop Orup mejslade fram till sitt gravt underskattade engelskspråkiga album till Bear Quartets mangel, från Tottas Bluesbands skoningslösa sväng till Titiyos sensuella dito, från Björn Skifs till Eggstone, från Stina Nordenstam till Hellacopters, från Marit Bergman till The Leather Nun, från The Embassy till Secret Service, från Rebecka Törnqvist till Silverbullit, från Tages till Sator och de övriga i det givna Borlänge-segmentet: Stonecake, Sky High, Space Age Baby Jane, Mando Diao, Sugarplum Fairy och bröderna Norén.

På högsta volym dygnet runt

Objektivt sett borde kanske namn som Europe, Avicii, Swedish House Mafia och Ace of Base ingå också, men jag har inte precis något officiellt uppdrag, jag försöker bara göra en lista jag tror min kompis kommer uppskatta, så vad gäller akter som redan gjort avtryck i USA får det räcka med Abba, Cardigans, Hives, Robyn och några till – och det kommer rapporter från Upper East Side om att polaren pumpar såväl dem som allt annat, inte minst This Perfect Day, Atomic Swing, Dilba och Sahara Hotnights, på högsta volym dygnet runt.

Nu behöver jag bara övertyga Sirius Radio att återuppliva gamla programmet Nordic Rox så vi kan få samma reaktion i hela landet.

ORSAKER TILL EXTAS

▪ Bruce Springsteen – Letter to you (Album)

Det var njuggt att gnälla på de inledande singlarna. Det här är ju faktiskt magnifikt.

▪ On The Rocks (Film)

Sofia Coppolas bästa sedan ”Lost in Translation”.

▪ John King (CNN:s valankare)

Snacka om att han gjort skäl för sitt namn senaste dygnen.

Av: Per Bjurman

