Morberg: Efter nyår ska jag filma med Bill

Alida Morberg om serien ”Amningsrummet”, vara dotter till Per och jobba med sambon Skarsgård

Av: Jan-Olov Andersson

Publicerad: 31 oktober 2020 kl. 15.47

Under lördagskvällen är det premiär för SVT-serien ”Amningsrummet”. En dramakomedi om fyra kvinnor med olika nojor kring mammarollen.

När den spelades in var Alida Morbergs dotter ett år – precis lika gammal som dottern i tv-serien.

– Jag hade ingen förlossningsdepression. Men annars var jag ju inne i bubblan med ammande och sådant, så absolut att det hjälpte mig att göra rollen, säger hon.

Seriens sex avsnitt har skrivits och regisserats av Caroline Ringskog Ferrada-Noli. Det handlar om välmående barn men mammor som mår kass. Normalt högpresterande kvinnor med förlossningsdepressioner, nojor inför mammarollen och som känner en tomhet i tillvaron. Förutom Alida Moberg görs huvudrollerna av Madeleine Martin, Liv Mjönes och Louise Peterhoff. Och allt skildras med mycket svart humor.

– Det är sällan man känner ”wow, vad bra skrivet” men Caroline har fingertoppskänslan, jag blev omedelbart jättefäst, säger Alida.

– Min rollfigur är ju ibland ganska vidrig, som när hennes kille förgäves dukat upp en fin middag. Men det är skönt att man får se sådant också. Allt behöver inte vara så tillrättalagt.

Hade du kunnat göra rollen lika bra om du inte hade blivit mamma själv ett år tidigare?

– Bra fråga. Första veckorna tänkte man att gud vad liten hon är, vågar jag gå ut med henne, hon är ju så skör. Efter ett år, när vi filmade, gick ju allting i ett. Man kom hem och ammade. Man var inne i en bubbla där man knappt sover något. Men jag hade ju ingen förlossningsdepression, jag fick en direkt kärlek till min dotter. Och jag tror alla kvinnor får baby blues-grejen, man blir väldigt känslosam. Jag ser saker på ett annat sätt sedan jag fick barn och det tillförde mycket till rollen.

Det är ingen hemlighet att Alida är dotter till välkända och framgångsrika skådespelaren/tv-kocken Per Morberg.

– Jag är inte uppvuxen med pengar. När jag var liten var mamma (psykoterapeuten Inese Bergs Moberg) och pappa fortfarande struggling. Mamma jobbade med ett hem för drogmissbrukare, pappa gick på scenskolan. Sedan har de gjort värsta klassresan, men de har verkligen gjort allting själva, jag är jättestolt över dem.

Alida flyttade hemifrån när hon var 16. Fick låna en mosters lägenhet. Gick Södra Latins teaterlinje i Stockholm. Sedan har hon haft alla möjliga jobb, på kafé och krogar, och samtidigt gjort roller i tv-serier och filmer, allt från en Beck-film, ”Solsidan” och ”Stockholm stories”, till thrillerserien ”Svartsjön”.

Det är heller ingen hemlighet att Alidas sambo och pappan till dottern Oona är Bill Skarsgård. Numera internationell stjärna med roller i många amerikanska filmer, senast Netflix-filmen ”The devil all the time”. Och så spelar han in Netflix-serien ”Clark”, Jonas Åkerlunds tv-serie om kände förbrytaren Clark Olofsson.

– Jag tycker det är kul att Bill får göra en utmanande roll. Clark är ju inte så lite empatistörd.

– Efter nyår ska jag för första gången filma med Bill. Det är mycket sexscener i serien och i och med att vi är ett par, så skulle det bli kladdigt. Därför spelar jag typ den enda kvinnan som Clark inte sätter på (skratt). En 80-talsbrutta som sätter honom på plats.



FAKTA Alida Morberg Namn: Alida Morberg.

Ålder: 35.

Bor: Lägenhet i Stockholm.

Familj: Sambon Bill Skarsgård, 30, dottern Oona, 2 år.

Aktuell: Gör huvudrollen i SVT-serien ”Amningsrummet”, premiär i morgon i SVT 1 klockan 21.50. Och hela serien på SVT Play. LÄS MER

