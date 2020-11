Efter rasistskandalen i ”På spåret” – så räddades säsongen

’Det var bara att kasta skiten’

Av: Jan-Olov Andersson

Publicerad: 24 november 2020 kl. 07.06

Årets ”På spåret”-säsong började med en skandal. Ett lag diskades sedan en tävlande, Hamid Zafar, spridit rasistiska och homofobiska åsikter på nätet.

Nu kan Aftonbladet avslöja spelet bakom kulisserna när säsongen blixträddades. Och hur det gick i de två matcher tv-tittarna aldrig får se.

– Det gick väldigt bra för ”Plura” och mig mot Hamid Zafars lag, vi var svinbra och bara ägde, säger Sanna Lundell.

På fredag är det säsongsstart för SVT:s frågelek ”På spåret”. Svensk tv:s överlägset populäraste program vid sidan av Melodifestivalen.

När inspelningarna av den 31:a säsongen drog igång i mitten av oktober gick allt först som planerat. Man spelade in grupp 1 med Farah Abadi/Johan Glans, Per ”Plura” Jonsson/Sanna Lundell och Frida Boisen/Hamid Zafar.

Man spelade in grupp 2 med Claes Elfsberg/Magdalena Forsberg, Dilan Apak/Moa Lundqvist och Marianne Ahrne/Anders ”Ankan Johansson.

Redaktionen, programledaren Kristian Luuk och domaren Fredrik Lindström förberedde sig för att söndagen 18 oktober börja spela in matcherna med grupp 3, som består av Patrik Arve/Irena Pozar, Hanna Dorsin/Emma Molin och Tomas Alfredson/Ernst Billgren.

Rasistavslöjandet

Men tre dagar tidigare avslöjade Dagens Nyheter att Hamid Zafar under pseudonym i åratal hade spridit rasistiska och homofobiska åsikter på nätet.

– DN:s avslöjande briserade som en bomb på torsdagsmorgonen. Om jag ska vara ärlig var min första tanke: ”Vilken jävla bajsmacka!”, säger ”På spåret”-producenten Charles Franz.

Foto: Jessica Gow/TT / TT NYHETSBYRÅN Hamir Zafar var en av deltagarna i årets ”På spåret”, men petades efter avslöjanden om han rasistiska kommentar på internet.

Hamid Zafar hade på ganska kort tid blivit en ledande röst i den svenska skoldebatten. Han hade vänt utvecklingen på Sjumilaskolan i Göteborgsförorten Biskopsgården, utsetts till Årets svensk av tidningen Fokus, sommarpratat i Sveriges Radio och blivit oberoende expert i Moderaternas integrationskommission.

”Kasta skiten”

Samtidigt hade han alltså under pseudonym spridit rasistiska åsikter om främst judar och raljerat om homosexuella.

– Det fattades väldigt snabba beslut och då låg hela SVT bakom det att de här programmen med honom skulle stekas. Sedan hur vi skulle lösa det, det var lite svårare, säger Charles Franz.

– Det var bara att kasta skiten. Men … skulle vi då förklara för tittarna på något annat sätt vilka lag som går vidare? Fanns det något sätt att laga det här? Nog fan ville vi kunna ge tv-tittarna en hel säsong, det hade varit konstigt med hål precis i början.

Foto: ANDERS DEROS Frida Boisens medverkande i programmet uteblev, eftersom han var lagkamrat med Zafar.

Ett problem för redaktionen var att man till skillnad från normalt inte hade några extra resmål inspelade, som man hade kunnat bygga frågor kring. Coronapandemin hade satt stopp för det.

– Normalt har vi annars ett lager på 10, 15 städer, säger Charles Franz.

Enda tänkbara lösningen var därför att hitta ett nytt lag som kunde möta de två kvarvarande lagen. Och att låta ”Plura” Jonsson och Sanna Lundell få tackla de resmål och frågor som Farah Abadi/Johan Glans hade fått i sin match mot Frida Boisen/Hamid Zafar. Och tvärtom.

– Vi bytte bara innehåll rakt av. Och bad en stilla bön att det skulle gå vägen. Men vi hade spelat in under tre dagar, Johan och Farah hade åkt hem, vi hade is i magen och trodde inte att de hade träffat Sanna och ”Plura” och pratat om innehållet.

Frida Boisen petades

Därför kunde man heller inte låta Frida Boisen få en ny tävlingspartner. Hon var ”körd” då hon redan hade tävlat med dessa resmål och frågor.

Charles Franz berättar:

– Fredagen var inte direkt min coolaste dag på jobbet. Till på onsdagen veckan efter skulle vi kalla tillbaka de två lagen som redan hade kört sina matcher, husbandet och hitta ett nytt lag.

Medan grupp 3 spelades in, som planerat, pågick arbetet bakom kulisserna.

– Artisterna behövde vi inte kalla tillbaka, där körde vi video med de inspelade låtarna. Men husbandet (elektroniska bandet Little Dragon) kom tillbaka och körde vinjett och jinglar. Det var ju väldigt viktigt då att de hade exakt samma kläder på sig som i de två programmen vi skrotade.

Hur kommer det sig att det blev just radioprofilerna Louise Epstein och Thomas Nordegren som fick hoppa in med kort varsel?

– De var ett bra lag när de var med tidigare, 2014 och 2015, så de var ändå på vippen att få frågan den här säsongen. Då jag ringde på fredagen hörde de nog desperationen i min röst och var ganska snabba att tacka ja.

Har ni lärt er något av allt detta?

– ”På spåret” är inte den lättaste skutan att vända, vi är väldigt lättade när det gick att lösa alltihop. Men … vad fan ska man säga? Visst känns det som att man bränt sig på plattan lite. Men vi gör fredagsunderhållning. Det här var ett DN-gräv, vi har inte den nivån att vi kan bakgrundskolla folk på det sättet.

Hur gick det i matcherna vi aldrig får se?

– Det tänker jag inte säga (skratt).

Foto: Magnus Sandberg Sanna Lundell tävlar med Plura Jonsson i På spåret.

Avslöjar: Så gick det i matcherna

”Plura” Jonsson är lite tveksam när han får frågan:

– Jag vet inte om jag får säga det … men nä, det gick väl bra, den matchen, det var därför det var lite jobbigt för oss att behöva spela om den.

Sanna Lundell räds inte att säga hur det gick:

– Jag har två reaktioner. Det var helt rätt att stryka de två avsnitten, Hamid ska inte få sitta och breda ut sig i Sveriges största nöjesprogram och bli folkkär. Men sedan var det ju så att det hade gått extremt bra för ”Plura” och mig, så det var lite irriterande.

Vet du hur det gick för Hamid och Frida i den andra matchen?

– Det gick jättedåligt där också, de var inte ett bra par.

Foto: Christine Olsson/TT / TT NYHETSBYR≈N Plura Jonsson.

