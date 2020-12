Realityprofilen Josephine Qvist vill bli TV4:s bachelorette

Har sökt: ”Håller alla tummar och tår!”

Av: Natalie Demirian

Publicerad: 11 december 2020 kl. 22.40

Foto: Pressbild/Spotify Josephine Qvist.

Josephine Qvist har sökt till ”Bachelorette”.

Nu hoppas realityprofilen att TV4 ska välja henne.

– Vem vill inte kunna välja och vraka mellan en massa män!

Realityprofilen och influencern Josephine Qvist, 28, har varit med i realityprogrammet ”Ex on the beach” flera gånger och har fler än 250 000 följare på Instagram. Hon har också den populära podden ”Sweet but psycho” med Elin ”Woodie” Skog på Spotify.

Nu vill hon inget hellre än att vara TV4:s bachelorette, när kanalen nu kommer att låta en kvinna stå i centrum och söker singlar.

– TV4 har ju inte haft det i Sverige, de har ju bara haft ”Bachelor” hela tiden, och jag har sett på deras Instagram att folk har varit trötta på att det alltid är män och sagt att de vill se en kvinna. Så jag har lagt ut på Instagram en gång om att de borde ha en kvinna och att jag så gärna vill bli den personen. Mina följare har då börjat pusha väldigt mycket för det, säger Josephine Qvist till Aftonbladet.

”Hoppas verkligen”

Hon har länge fått höra från familj, vänner och bekanta att hon borde vara bachelorette och sedan TV4 meddelade under fredagen att de nu kommer att göra ”Bachelorette” för första gången, efter fem säsonger av ”Bachelor”, har flera hundra hört av sig till Josephine Qvist och sagt att hon måste söka. Något hon nu har gjort.

– Helt ärligt så tror jag inte att det kommer att bli jag. Men jag hoppas verkligen det och håller alla tummar och tår, säger hon och fortsätter:

– I och med att jag är så öppen och framåt så tror jag att det hade varit underhållande att titta på. Jag ser mig själv lite som Bridget Jones och känner att folk skulle tycka att det vore kul att titta på.

Foto: Privat Josephine Qvist.

”Redo att träffa någon”

Även TV4 får nu en stor mängd kommentarer på ”Bachelors” Instagramkonto med folk som tipsar om att de borde välja henne.

– De kanske tycker att det är jättejobbigt att de blir så bombade med mitt namn. Man får hoppas på att de tycker att det är bra, snarare än att de blir trötta på det.

Vad är det som lockar med just ”Bachelorette”?

– Det är så många olika anledningar. Jag känner delvis att jag har svårt att hitta kärleken. Jag är redo att träffa någon och känner mig mogen för det och säker i mig själv. Jag har gått igenom ett tufft break up och har vuxit i mig själv efter det. Men jag tycker att det är så himla svårt att träffa någon. Det här vore en perfekt push för mig och en chans att hitta drömkillen.

Hon har tittat på både den amerikanska och den australiska versionen av det populära realityprogrammet. Själva upplevelsen lockar också.

– Vem vill inte kunna välja och vraka mellan en massa män!

Trots att hon har varit med i ”Ex on the beach” flera gånger, senast i den pågående säsongen, har hon både fått höra och känner själv att hon inte passar in där.

– Jag är alltid ”morsan” där, är lugn och har lämnat det där livet bakom mig. Jag får också alltid meddelanden från folk som undrar vad jag gör där och att det är helt fel forum för mig, och jag har verkligen insett det nu och tänker att ”Bachelorette” därför är perfekt för mig, och att jag vore perfekt för dem.

Vad är du ute efter för typ av kille?

– Jag brukar alltid beskriva drömkillen som en ”skogshuggare”. En riktig man liksom. En säker, självständig, stabil och framåt, rolig, man.

Inspelningen av ”Bachelorette” är planerad att starta senvåren 2021 och ska sändas under hösten.

