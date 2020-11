Foto: Evan Agostini / TT Jason Sudeikis och Olivia Wilde.

Stjärnparet Olivia Wilde och Jason Sudeikis har gjort slut

Har brutit sin sju år långa förlovning

Av: Natalie Demirian

Publicerad: 15 november 2020 kl. 10.50

Förhållandet är över mellan Olivia Wilde och Jason Sudeikis.

Skådespelarparet var förlovade i över sju år.

”Barnen är deras prioritet”, säger en källa nära stjärnorna till People.

Flera amerikanska medier skriver om att stjärnparet Olivia Wilde, 36, och Jason Sudeikis, 45, har brutit sin förlovning.

Skådespelarna var tillsammans i över nio år och förlovade i över sju år.

Har två barn

Stjärnorna har också två barn ihop, sonen Otis Alexander, 6, och dottern Daisy Josephine, 4.

”Uppbrottet skedde i början av året. Det har varit vänskapligt och de har övergått till att få in en bra rutin för att uppfostra barnen gemensamt. Barnen är deras prioritet och hjärtat av familjens relation”, säger en källa nära paret till People.

Båda tidigare gifta

Olivia Wilde, känd från bland annat ”In time”, ”OC” och för att ha regisserat filmen ”Booksmart”, var 2003–2011 gift med filmskaparen Tao Ruspoli.

Jason Sudeikis, känd från filmer som ”We’re the Millers”, ”Horrible bosses” och ”Sleeping with other people”, var 2004–2010 gift med manusförfattaren och skådespelaren Kay Cannon.

Wilde och Sudeikis har själva inte kommenterat uppbrottet ännu.

KOPIERA LÄNK

Publicerad: 15 november 2020 kl. 10.50