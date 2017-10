Så bra var Rolling Stones spelning på Friends arena

Konserten börjar senare än vad som står på biljetten.

Närmare bestämt vid ”Midnight rambler”.

Men resten är sanslöst bra.

En fullständig recension av Stones konsert på Friends arena publiceras inom kort.

Betyg låt för låt

+++

Sympathy for the devil

Brukar vanligtvis komma på slutet. Men det är en lysande öppningslåt. Kanske inte den tajtaste versionen Stones har levererat de senaste 20 åren. De råa gitarrerna missar ibland målet, men de låter helt rätt.

++

It's only rock'n'roll (but i like it)

”Plijong”. Ungefär så låter inledningen. ”Plijong”. Resten är inte så mycket bättre.

+++

Tumbling dice

I början känns det som om alla på scenen befinner sig på olika platser i låten. Var är Ron? Var är Keith? Och kören? Vet Charlie? Mot slutet hittar de varandra igen och får till rätt ”Exile”-häng.

+++

Just your fool

Stones trivs i sin Buddy Johnson And His Orchestra-cover. Det är alltid en höjdpunkt när Jagger plockar fram munspelet.

+++

Ride ’em on down

Det märks att Jimmy Reed var en av de ursprungliga anledningarna till att The Rolling Stones över huvud taget existerar.

++

Under my thumb

Inte den mest politiskt korrekta texten Stones har skrivit. Versionen behöver klister. Eller tejp. Det slemmiga xylofonsvänget måste lagas.

++++

Sweet Virginia

Fansens låtval i kväll. ”Inte säker på att vi kan den”, säger Jagger. Sedan spelar de alldeles strålande. Det låter som att en gospelpsalm har lämnat kyrkan, hittat en bar och druckit sig full på Jack Daniels.

+++

You can’t always get what you want

Rockhistoriens bästa valthorn. Hade dock föredragit om soulkören med Sasha Allen och Bernard Fowler låtit högre än Ron Woods solo. Ena stunden är Stones övertygande. I den andra verkar de ha glömt vilken låt som pågår. Eller hur och när den slutar. ”Fantastiskt”, ropar Jagger efteråt. Nåja.

+++

Paint it black

Låter länge fruktansvärt risigt, men hämtar sig ordentligt mot slutet. Mycket tack vare Charlie Watts attacker.

++++

Honky tonk women

Ett sådant där ögonblick där bandet skapar ett förtrollande groove från ingenstans. Det låter både som om alla inblandade försöker spela sin första låt tillsammans i replokalen och som världens bästa rockband genom tiderna.

++

Happy

Hur besjälade Keiths obligatoriska två piratrocknummer än är...

++

Slipping away

... blir det just mer obligatoriskt än nödvändigt. Men att bryta den här traditionen vore väl som att ställa in julafton.

+++

Miss you

Saturday night Jagger.

+++++

Midnight rambler

Lång och fantastisk. Grisig och flottig. Ingen spelar blues som Rolling Stones. Och när de är så här bra – inte rock heller. Musiken rinner ut över arenan och klibbar sig fast överallt.

+++++

Street fighting man

Det är svårt att förstå att Stones för drygt en timme sedan stapplade sig fram genom en ”It's only rock'n'roll (but I like it)”. Det är inte samma band längre.

++++

Start me up

Ron och Keith kastar riffen mellan varandra som om de har glödande kol i händerna. En hopplöst uttjatad låt får nytt liv och höfter.

++++

Brown sugar

Gruppen fortsätter att rusa fram...

++++

Jumpin’ Jack flash

... i ett imponerande inferno av riff, gospel, blues och soul.

Extranummer

++++

Gimme shelter

Inte ens Stones själva har lyckats överträffa studioversionen från albumet ”Let it bleed”. Men i kväll gör de ett bra försök. Sasha Allen och Mick Jagger har en egen show ute på rampen. Men det mest imponerande är hur Ron och Keith kryper ihop och manglar fram det apokalyptiska groovet. Så här lät det när 60-talet dog. En av tidernas fem bästa rocklåtar.

++++

(I can’t get no) Satisfaction

Dåliga kvällar brukar den eviga tonåringen låta som, tja, Status Quo. Det här är dock inte en sådan spelning.

