Johnny Depps hån mot Amber Heard i ny musik

Sjunger om exfrun på två nya låtar – släpps på fredag

Publicerad: Mindre än 30 min sedan Uppdaterad: Mindre än 10 min sedan

Johnny Depp hånar Amber Heard – med ny musik, uppger Sunday Times.

Hollywood-stjärnan har skrivit texterna till två av spåren på Jeff Becks nya album som kommer på fredag.

”Du sitter där som en hund”, uppges han sjunga på den ena av låtarna.

När Jeff Beck, 76, släpper sitt nya album ”18” på fredag är texterna till de två första låtarna skrivna av Johnny Depp, 59, och Hollywood-stjärnan tycks använda plattformen till att håna Amber Heard, 36, rapporterar New York Post.

Det är ansedda brittiska Sunday Times som har tagit del av låttexterna och beskriver dem som att Johnny Depps nu har ”brutit tystnaden med ett album som, de facto, blir hans första längre offentliga uttalande utanför domstolen”.

Enligt Sunday Times nämner Depp inte Amber Heard med namn, men tycks ändå smyga in pikar mot sin exfru i låtarna han skrivit och sjunger på albumet, exempelvis med en textrad som:

”I think you’ve said enough for one motherfucking night”, som översatt blir ”Jag tycker att du har pratat nog nu för en jävla kväll”.

helskärm Johnny Depp har skrivit två av låtarna på Jeff Becks kommande album.

I en av låtarna, som heter ”Sad motherfucking parade”, ungefär ”Sorglig jävla helvetesparad”, uppges Johnny Depp sjunga textraden:

”You’re sitting there like a dog with a seven-year itch”, eller på svenska: ”Du sitter där som en hund, mitt i sjuårskrisen”.

helskärm Amber Heard.

Kan referera till Amber Heards hundar – och påstådda otrohet

Textraden kan tolkas som en referens till Amber Heards hundar som hon under rättegången hävdade gjort ifrån sig i Depps säng, medan Depps sida menade att Heard med flit placerat avföring på hans sovplats. ”Seven-year ich”, eller ”sjuårskrisen” på svenska, antas referera till Amber Heards påstådda otrohet under parets äktenskap, efter det populärvetenskapliga uttrycket, som kommer av att otrohet och skilsmässor anses öka efter sju års äktenskap.

I samma låt sjunger Depp också: “If I had a dime, it wouldn’t reach your hand”, det vill säga ”om jag hade ett öre, skulle det aldrig nå din hand”, enligt New York Post.

helskärm Gitarristen Jeff Beck.

Resten av albumet består enligt Sunday Times av coverlåtar.

Johnny Depp har turnerat tillsammans med gitarrvirtuosen Jeff Beck under sommaren och spelade i slutet av juni på Annexet i Stockholm, en konsert som Aftonbladets recensent gav godkänt i betyg, men inte mer.

Turnén med Beck följde efter den utdragna rättegången i USA, där Depp och hans exfru Amber Heard stämt varandra för förtal, en rättegång som slutade med att Amber Heard dömdes att betala 15 miljoner i dollar i skadestånd till Depp, något som sen minskades ner till 10,35 miljoner på grund av ett maxtak för vissa typer av skadestånd i delstaten Virginia. Depp fälldes också för ett fall av förtal och ska i sin tur betala två miljoner dollar i skadestånd till Heard.

Amber Heards team har sagt att de ska överklaga, och lämnade för två veckor sedan in en begäran om att rättegången skulle ogiltigförklaras.