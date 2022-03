Will Smith slog till Chris Rock på scenen

Chris Rock drog ett lågt skämt om Jada Pinkett Smith på Oscarsgalan.

Då blev han slagen av hennes make som klev upp på scenen.

– Håll min frus namn borta från din jävla mun, sa Will Smith.

Skådespelaren Chris Rock skulle dela ut priset till bästa dokumentär. Då drog han ett skämt om Jada Pinkett Smiths rakade huvud:

– Jada, jag älskar dig. GI Jane 2, jag kan inte bärga mig.

Kameran zoomade då in på Jada Pinkett Smith som himlade med ögonen.

– Den var bra, sa Chris Rock från scenen i vad som verkade vara ett försök att hantera att skämtet inte landade väl.

helskärm Jada Pinkett Smith och Will Smith i publiken.

Sekunderna senare lämnade Will Smith platsen bredvid sin hustru och gick upp på scenen.

– Oh oh, sa Chris Rock och skrattade när Will Smith närmade sig.

Sedan fick ha ta emot ett slag av Smith. Det tycktes av tv-bilderna att döma som att det träffade i huvudet med öppen hand, men Chris Rock tog smällen med jämnmod.

– Oh wow! Wow! sa han.

– Will Smith slog just skiten ur mig.

Ljudet stängdes av i sändningen efter slaget, men i ett klipp som publicerats av BNO News hörs ordväxlingen mellan stjärnorna.

Smith upprepade följande fras två gånger när han åter satt på sin plats:

– Håll min frus namn borta från din jävla mun.

– Wow, mannen. Det ska jag. Det var ett G.I Jane-skämt, svarade Rock.

”Vill be om ursäkt”

Jada Pinkett Smith har varit öppen med att hon är drabbad av alopeci, en autoimmun sjukdom som leder till håravfall.

När Will Smith sedan fick ta emot Oscarsstatyetten för sin roll i King Richard, där han spelar pappan till tennisstjärnorna Serena och Venus Williams, höll han ett tårfyllt tal där han bad om ursäkt för tilltaget.

– Jag vill be om ursäkt till Oscarsakademin och mina mednominerade. Jag ser ut som den galna pappan precis som de sa om Richard Williams. Men kärleken får en att göra galna saker. Jag hoppas att jag blir inbjuden igen.

helskärm Jada Pinkett Smith lider av en autoimmun sjukdom som leder till håravfall.

