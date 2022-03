SVT:s succesiffror efter Oscar Zia och Farah Abadis vädjan

2,2 miljoner kronor.

Den enorma summan skänkte Melodifestivalens tittare till Radiohjälpen under semifinalen.

– Det är så fint att vi kan göra det vi göra tillsammans och också bidra till läget, säger Anette Brattström, projektledare för programmet.

Tittarna lyssnade på Oscar Zia och Farah Abadis uppmaning. Både förra veckan och denna har de öppnat Melodifestivalen genom att uppmana de som röstar att skänka pengar till Radiohjälpen .

– Vi står enade med alla de som kämpar mot det ofattbara som sker bara några timmars resa härifrån. Men du kan göra skillnad. Om du har möjlighet så ring med Radiohjälpens nummer ikväll för att rösta, säger Farah Abadi.

Pengarna går till Radiohjälpens insamling för de människor som lever i Ukraina, samt kringliggande länder dit de kan fly från kriget som just nu pågår.

Anette Brattström: ”Fantastiskt”

Och programledarnas vädjan har gett utdelning. Under semifinalen samlades hela 2,2 miljoner kronor in. Melodifestivalens projektledare Anette Brattström är glad och stolt över resultatet.

– Jag vet att vi haft ett tidigare rekord på 2,9. Samtidigt som det här är en insamling som pågår hela tiden. Att kunna få fylla på den här insamlingen med 2,2 miljoner till är ju fantastiskt.

– Det är så fint att vi kan göra det vi göra tillsammans och också bidra till läget, säger hon.

Publikens stöd till Ukraina

Många i publiken visade också sitt stöd för Ukraina. En av skyltarna var målad i Ukrainas färger gult och blått. Texten på löd ”heja alla”.

helskärm Bild från publikhavet under semifinalen.

Mello-veteranerna Arne och Henrik Brodin, som förlovade sig på Röda torget när Eurovision ägde rum i Moskva 2009, satt i publiken klädda i gult och blått. På deras t-shirts fanns en bild på den ryska presidenten Vladimir Putin med en regnbåge i bakgrunden.

helskärm Arne och Henrik Brodin.

Tone Sekelius utnyttjar plattformen

Även Tone Sekelius hade smugit in en ändring i sitt nummer för att belysa situationen i Ukraina. Under uppträdandet lystes hennes ansikte upp i gult och blått under någon sekund.

– Jag kände att med den hemska situationen som händer just nu i Ukraina så vill jag dels uppmuntra folk till att rösta med Radiohjälpens nummer och dels bara ta tillfället i akt med den här plattformen, sa hon efter fredagens genrep.

Resultat i semifinalen

Vidare

Anna Bergendahl - Higher Power

Tone Sekelius - My Way

Theoz - Som du vill

Cazzi Opeia - I Can't Get Enough

Lämnar tävlingen:

Alvaro Estrella - Suave

Danne Stråhed - Hallobaloo

Lisa Miskovsky - Best to Come

Lillasyster - Till Our Days Are Over

Antal röstande: 584 876

2 247 152 kr har samlats in till Radiohjälpen, till förmån för skydd och trygghet för människorna i Ukraina och omgivande länder.

Publisert: Publicerad: 06 mars 2022 kl. 07.14

