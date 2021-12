Maxine Nordlindh och Emil Nygren från ”Gift vid första ögonkastet” har fått barn

Har fått en dotter efter långa förlossningen

Publicerad: Mindre än 50 min sedan Uppdaterad: Mindre än 40 min sedan

helskärm Maxine Nordlindh och Emil Nygren.

”Gift vid första ögonkastet”-paret Maxine Nordlindh och Emil Nygren har blivit föräldrar.

Maxine Nordlindh berättar att det var ”kärlek vid första ögonkastet” när de fick se sin dotter.

”Förlossningen tog 17 timmar allt som allt och det var ganska jobbigt, men värt all smärta!”, skriver hon i en meddelande till Aftonbladet.

Maxine Nordlindh, 32, och Emil Nygren, 36, träffades under inspelningarna av SVT:s realityserie ””Gift vid första ögonkastet” 2020.

Nu har de fått sitt första barn.

På Instagram visar de nu upp familjelyckan och när Aftonbladet når Maxine Nordlindh berättar hon att de är trötta men lyckliga.

”Förlossningen tog 17 timmar allt som allt och det var ganska jobbigt, men värt all smärta! Det var kärlek direkt när hon kom upp på bröstet”, skriver hon i ett meddelande.

”Namn under diskussion”

Dottern är 50 centimeter lång och väger 2630 gram.

Har hon fått ett namn än?

”Namn är under diskussion, vi måste känna in vilket namn som känns rätt. Just nu är vi trötta och omtumlade, men så himla lyckliga. Vi har längtat så mycket efter den här dagen”, skriver Maxine Nordlindh.

