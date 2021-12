Alla blinkningar till tidigare vinnarlåtar i ”Idol” – i nya vinnarlåten

Åtta tidigare vinnartitlar hittas i texten

Publicerad: Alldeles nyss

”Dreams are coming true – right here right now”.

Låter årets ”Idol”-vinnarlåt ”Weightless” bekant?

Det är för att åtta tidigare titlar på vinnarlåtar har bakats in i låttexten.

Det är den tidigare ”Idol”-jurymedlemmen, artisten och låtskrivaren Fredrik Kempe, 49, som har skrivit texten till årets vinnarlåt i ”Idol”, som är full av vinkningar till ”Idols” historia.

En låt som nu blir årets ”Idol”-vinnare Birkir Blaers, 21, singel.

När Aftonbladet frågar Fredrik Kempe om tanken bakom låttexten skriver han i ett sms:

”Min tanke var att dels ge årets idoler ett fint minne i form av låten ’Weightless’ och samtidigt hylla ’Idols’ alla fans genom att ta upp även minnen från förr.”

helskärm Birkir Blaer, vinnare av ”Idol” 2021, sjunger ”Weightless”.

Här är alla vinnarlåtar som finns med i ”Weightless”

Daniel Lindström – ”Coming true” 2004. Agnes Carlsson – ”Right here right now” 2005. Markus Fagervall – ”Everything changes” 2006. Marie Picasso – ”This moment” 2007. Kevin Borg – ”With every bit of me” 2008. Erik Grönvall – ”Higher” 2009. Amanda Fondell – ”All this way” 2011. Sebastian Walldén – ”Everything” 2018.

