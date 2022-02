Demonskräck, helvetet och elden i SVT:s ”Gud som haver barnen kär”

Namn: Anna Lindman.

Ålder: 49.

Familj: Två döttrar och särbo.

Yrke: Journalist och författare.

Aktuell med: Ny programserie i SVT, ”Gud som haver barnen kär” om barn som far illa under uppväxt i trossamfund.

Just nu tittar jag på: Alltid på ”Uppdrag granskning” och dramaserier, som Succession på HBO. Jag återtittade på ”Handmaid’s tail” med min dotter, fruktansvärt läskigt att se efter Trump som president.