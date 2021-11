Abba och Snoh Aalegra har chans på Grammys

Årets Grammynomineringar har offentliggjorts.

Justin Bieber och Olivia Rodrigo hör till dem som har möjligheter att kamma hem åtskilliga priser med sina åtta respektive sju nomineringar.

Men även svenska Abba och r'n'b-artisten Snoh Aalegra har chans på en statyett.

Abba , som i höstas gjorde en oväntad comeback, har nominerats i kategorin årets inspelning för låten ”I still have faith in you”. Där tävlar de bland annat mot Justin Biebers ”Peaches” och ”I get a kick out of you, duetten med Tony Bennett och Lady Gaga.

Snoh Aalegra är nominerad i två kategorier, bästa r'n'b-album för ”Temporary highs in the violet skies” som släpptes i juli, och som bästa r'n'b-framträdande för ”Lost you”.

Även Oscarsbelönade kompositören Ludwig Göransson finns med bland de nominerade i kategorin årets musik från ett visuellt medium för andra säsongen av ”The mandalorian”.

Allra flest nomineringar i år, elva stycken, har jazzmusikern och orkesterledaren Jon Batiste, mycket tack vare sitt album ”We are”. Bland övriga nominerade för årets album finns Justin Biebers ”Justice”, Billie Eilish ”Happier than ever”, Kanye Wests ”Donda” och Taylor Swifts ”Evermore”.

18-åriga Olivia Rodrigo är nominerad i kategorierna årets sång, årets inspelning, bästa nya artist samt bästa soloframträdande i kategorin pop – för att bara nämna några.

Grammygalan hålls i Los Angeles i USA den 31 januari nästa år.

