Därför är Gina Dirawi tillbaka i rutan

Gör comeback som programledare i SVT

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan

helskärm Gina Dirawi.

Största överraskningen inför Guldbaggegalan:

Gina Dirawi, 31, gör comeback som programledare i SVT.

– Jag har fått frågan tidigare. Nu kändes det att det var rätt tajming, nu är jag peppad på att göra det, säger hon.

Gina Dirawi fick sitt stora genombrott när hon ledde Melodifestivalen 2012, 2013 och 2015. Det sistnämnda året var hon även omstridd julvärd i SVT.

Sedan värvades hon under stort buller och bång till TV4 för att leda ”Idol” två säsonger med Pär Lernström. Och sedan var det som att hon bara försvann från rutan.

– Jag ville stimuleras på andra sätt. Det var skönt att fokusera om. Jag har gjort ett album nu och jag ville skriva.

helskärm Gina Dirawi.

Dirawi släppte en bok

Romanen ”Paradiset ligger under mina fötter” kom i fjol.

– När SVT har frågat om jag ville komma tillbaka har jag sagt ”jag är inte där än”. Men att leda Guldbaggen, just det skulle jag kunna tänka mig, film är också något jag tycker om och brinner för.

Redaktionen för Guldbaggegalan, som sänds måndag 24 januari nästa år, har precis börjat arbeta.

– Vi har gått in i det som att det blir en vanlig gala, sedan får vi väl se om det blir så eller inte, beroende på restriktioner.

Älskar filmen ”Dune”

Har du några svenska favoritfilmer?

– En jag tyckte väldigt mycket om var Lisa Aschans ”Ring mamma!”.

Går du ofta på bio?

– Jag gjorde det innan coronan. Det senaste jag såg var ”Dune”. Jag älskar den, det är en film right up my alley.



Publisert: Publicerad: 21 december 2021 kl. 18.42