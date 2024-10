Franco om vänskapen med Rogen: ”Antar att det är över”

Efter sexanklagelserna – kommenterar relationen

Publicerad 18.54

De jobbade tätt ihop i åratal.

Nu är vänskapen mellan James Franco och Seth Rogen över.

– Och det beror inte på att jag inte har försökt, säger Franco.

Skådespelarna James Franco, 46, och Seth Rogen, 42, var vänner i 20 år.

Det är de inte längre.

I en intervju med Variety berättar Franco att hans och Rogens relation krackelerat.

– Jag har inte pratat med Seth. Jag älskar Seth, vi hade 20 fantastiska år tillsammans, men jag antar att det är över. Och det beror inte på att jag inte har försökt. Jag har berättat för honom hur mycket han har betytt för mig, säger han.

Stjärnorna träffades under inspelningen av tv-serierna ”Nollor och nördar” 1999 och har sedan dess gjort filmer som ”Pineapple express”, ”The disaster artist” och ”This is the end”.

expand-left helskärm Paul Rudd, James Franco och Seth Rogen 2016.

expand-left helskärm Regissören Claudio Giovannesi och James Franco på visning för ”Hey Joe” på Rome Film Fest 2024.

”Avskyr övergrepp”

2018 skakades James Francos Hollywoodkarriär av anklagelser om sexuella trakasserier, och i en intervju 2021 sa Seth Rogen att det inte var en slump att han inte hade jobbat med Franco sedan dess.

– Det har förändrat många saker i vår relation och vår dynamik. Jag avskyr övergrepp och trakasserier och jag skulle aldrig täcka upp för eller dölja handlingar där någon begår sådana eller medvetet sätta folk i situationer där de är i närheten av sådana personer, sa han då.

Franco stämdes 2018 av flera kvinnliga elever på sina skådespelarutbildningar i Los Angeles och New York. Eleverna uppgav att skådespelaren tvingat dem till sexuella handlingar och pressat dem till att vara nakna under utbildningen. 2021 erkände Franco att han haft sex med eleverna och att han led av ett sexmissbruk.