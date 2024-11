Tiktok-profilen Bella Bradford död

Drabbades av ovanlig cancer – blev 24 år

Publicerad 09.14

Tiktok-profilen Bella Bradford är död.

Hon meddelade själv sin bortgång i ett sista ”Get ready with me”-klipp på Tiktok.

– Tack så mycket allihop för den här galna och fantastiska resan, säger hon.

Den australiska Tiktok-profilen Bella Bradford är död, skriver People. Hon blev 24 år gammal.

Influencern dog den 15 oktober, men meddelade själv sin död i en video som publicerades på hennes Tiktok-kanal den 31 oktober. I klippet gör hon sig i ordning och väljer kläder samtidigt som hon tackar sina följare för stödet hon fått under sin sista tid i livet.

– Jag hoppas att ni kan titta tillbaka på mina videor och finna lite glädje, om ni någonsin behöver något upplyftande. Kom ihåg att ni lever varje dag och du dör bara en gång, så se till att varje dag räknas, säger hon.

”Är så tacksam”

Till klippet har Bella Bradfords familj publicerat ytterligare en hälsning från henne.

”Tack för all kärlek och allt stöd under min sista tid i livet, jag är så tacksam. Att spela in dessa videor gav mig en känsla av att ha ett syfte under mina sista månader och gav mig också en väldigt fin gemenskap med människor. Jag önskar er alla ett vackert liv och snälla kom ihåg att göra varje dag lika meningsfull. Vilket privilegium det är att bli gammal”, lyder den.

Bella Bradford diagnostiserades med den ovanliga cancerformen Rhabdomyosarkom i käken 2021. Hon genomgick strålbehandling, cellgiftsbehandling och operationer men cancern kom tillbaka.