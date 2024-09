Oasis till USA, Kanada och Mexiko

Så blir den internationella turnén

Uppdaterad 15.28 | Publicerad 15.03

expand-left helskärm Snart står Liam och Noel Gallagher på scenen tillsammans igen. Arkivbild.

USA, Kanada och Mexiko får besök av bröderna Liam och Noel Gallagher nästa år.

Det står klart sedan Oasis släppt datum och spelplatser för bandets internationella turné, skriver The Guardian. Den inleds 24/8 i Toronto och fortsätter sedan till Chicago, New Jersey, Los Angeles och Mexiko City. Amerikanska Cage the Elephant följer med som förband.

Den internationella turnén följer på de 19 utsålda konserter som Oasis ska göra i Storbritannien och Irland.