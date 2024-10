Musikalstjärnan Gavin Creel är död – blev 48 år

Dog två månader efter diagnosen

Publicerad 08.43

Den prisbelönta musikalartisten Gavin Creel har dött.

Han blev 48 år gammal.

I juli diagnostiserades skådespelaren Gavin Creel med cancer. I går dog 48-åringen i sitt hem i New York skriver The New York Times.

Dödsorsaken uppges vara metastaserande malign perifer nervskidetumör (MPNST), en ovanlig typ av nervcancer.

Dödsfallet har bekräftats av hans parter, skådespelaren Alex Temple Ward.

expand-left helskärm Gavin Creel vann en Tony för ”Hello, Dolly!” 2017

Prisbelönt musikalartist

Creel var mest känd för sina roller i Broadway-musikalerna ”Hair”, ”Throughly modern Millie” och ”The book of mormon”. 2017 belönades han med en Tony för sin roll i ”Hello, Dolly!”.’

Gavin Creel har även synts i en handfull tv-produktioner. Bland annat ett par avsnitt av Ryan Murphys ”American horror story”.

expand-left helskärm Gavin Creel i ”Hair” 2009

Hyllas på Instagram

I kommentarerna till Creels senaste inlägg på Instagram från i juli hyllas stjärnan. Musikalkollegan Todrick Hall, 39, har kommenterat: ”Den vänligaste personen med den största talangen! Jag älskar dig så mycket min vän, du kommer verkligen vara saknad”.

Gavin Creel blev 48 år.