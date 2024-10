Rickard Söderberg ny domare i ”Kulturfrågan kontrapunkt”

Tar över efter Eva Beckman: ”Allvetande skräphög”

Publicerad 18.55

Nu drar åttonde säsongen av Kulturfrågan kontrapunkt igång.

Ny domare är Rickard Söderberg.

– Det är både läskigt och härligt. Eva (Beckman) är en oerhört stark profil och kunnig, så dels ska jag försöka leva upp till det, dels försöka göra något som är lite mitt eget, säger han.

Eva Beckman har varit domare i frågeprogrammet sedan starten 2017, men nu lämnar hon alltså över till operasångaren Rickard Söderberg.

– Jag är ju uppvuxen med ”Fragglarna”, men nu ska jag sitta inne med en massa kunskap. I ”Fragglarna” fanns det Den allvetande skräphögen, nu ska jag sitta som ett slags allvetande skräphög och veta och kunna allt, säger han.

Ny domare är operasångaren Rickard Söderberg, programledare Ella Petersson

”Jag vet vilken ångest de har”

Är det några andra förändringar i programmet?

– Det är lite längre och slutspelet är lite tekniskt, lite annorlunda hur laget delas in. Men man kommer verkligen att känna igen sig.

Du tävlade själv i programmet under första säsongen, hur gick det då?

– Det gick sådär. Det var ett lite annorlunda program, hade inte riktigt fått sin form och jag tyckte att det var oerhört läskigt att vara med. Det gör att jag kanske är en lite mer förstående domare för att jag vet hur det är att sitta i den där jäkla buren. Jag vet vilken ångest de har och känner med dem.

Rickard Söderberg

”Jag får gåshud”

Kommer du ihåg på vad ni i laget stupade på? Vad var svårast?

– Ja, det kommer jag aldrig att glömma. Det handlade om ett musikpris som heter Prix de Rome och så var det fem modernister och jag kunde inte alla. Det är klart att jag inte borde kunna det, det är ju helt omöjligt. Men jag har ångest för det fortfarande, sju år senare.

Och vad var roligast?

– Det roligaste då och det roligaste fortfarande är att jag får chans att lära mig något nytt. Jag får chans att upptäcka musik, konst och litteratur som jag inte hade någon aning om var så underbar som det var. En helt ny värld öppnar sig, jag får gåshud av att prata om det!

Ny domare är operasångaren Rickard Söderberg, programledare Ella Petersson

”Kolonin är min lilla fristad”

Som om detta inte vore nog håller Rickard Söderberg på och skriver en trädgårdsbok om sin kolonilott.

– Ja, jag håller på för fullt, den kommer när krokusen har blommat. Kolonin är min lilla fristad där jag kan gå och bara förkovra mig och få lite jord under naglarna. Och jag har precis gett ut en bok om tatueringar och konsthistoria som har med tatueringar att göra under de senaste 3 000 åren. Och när jag ligger där och gräver tänker jag ”det kanske det är fler som har tankar kring jord och sig själva. Det blir alltid något av det, jag kan inte sitta still.

Rickard Söderberg

Spelar på Malmö Opera

Och på andra sidan årsskiftet medverkar han i ”Salome” på Malmö Opera.

– Det är en opera som jag alltid älskat. Den är helt vild! Den är allt vad en opera är: för mycket och helt vansinnig. Dessutom är den ganska kort, man hinner gå ut och äta efteråt.

– Malmö Opera är min hemmascen. Jag står faktiskt på Operan nu. Jag är ledare för ett masterprogram för operasångare som är på väg ut i världen, sedan gör jag produktioner här och har full med konserter och håller på att skriver operetter för Ystad för sommaren.

Vad blir det nästa år?

– Det får man inte säga, men det blir en operett som inte har spelats i Sverige på typ 30 år, men som alla älskar. Det var 50 år sedan Marianne Mörck spelade en viss roll för första gången, så i sommar kommer hon att fira jubileum.

”Kulturfrågan kontrapunkt” går på onsdagar i SVT1 21.00 och kan också ses på SVTPlay.