Bryter tystnaden om kannibalskandalen

Armie Hammer talar ut i podcast

Publicerad 2024-06-17

Han anklagades för att vara kannibal – och försvann helt från rampljuset.

Nu bryter Armie Hammer tystnaden.

– Nu är jag på en plats i livet där jag känner mig tacksam för det, säger han i podcasten ”Painful lessons”.

Den enorma skandalen kring Armie Hammer, 37, briserade 2021 när en rad kvinnor uppgav att han skickat dem grova sexuella meddelanden med inslag av våldtäktsfantasier, kannibalism och bdsm. Han utreddes också av polis misstänkt för våldtäkt.

Nu, tre år senare, kommenterar Hollywoodstjärnan för första gången anklagelserna mer utförligt.

”Så galna”

I podcasten ”Painful lessons” kallar han uppgifterna för bisarra.

– Det fanns saker folk sa om mig som bara kändes så galna. Att jag var kannibal. Nu kan jag ha lite distans till det och perspektiv på det och känna: Det är jätteroligt. Människor kallade mig kannibal och alla trodde på dem. De tänkte: ”Japp, den där killen åt upp folk”. Man känner bara: Va? Vad pratar du om? säger han.

I samband med anklagelserna förlorade Hammer alla jobb som skådespelare.

– Det dödade mig, det dödade mitt ego, det dödade alla människor runt mig som jag trodde var mina vänner som inte var det.

Känner sig tacksam

Han påbörjade ett tolvstegsprogram för sex-, alkohol- och drogmissbruk. I dag mår han bättre än någonsin, hävdar han.

– Vad som än hände, nu är jag på en plats i livet där jag känner mig tacksam för det, för där jag var i livet innan alla de här grejerna hände mig, där mådde jag inte bra. Jag kände mig aldrig nöjd, jag fick aldrig nog. Jag var aldrig på en plats där jag var nöjd med mig själv och hade självförtroende, säger han i podden.

Armie Hammer har haft roller i filmer som ”Call me by your name” och ”The social network”.