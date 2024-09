Premiär för ny ”Game of thrones”-serie 2025

Sex avsnitt ska släppas

TT

Uppdaterad 2024-06-25 | Publicerad 2024-06-24

share-arrow Dela unsave Spara

Glädjebesked!

”Game of thrones” får en ny spin-off-serie.

”A knight of the seven kingdoms” får premiär i början på nästa år meddelar författaren George RR Martin, enligt New Musical Express.

Den nya serien utspelar sig ungefär hundra år före originalserien och baseras på kortromanen ”The hedge knight”.

expand-left helskärm Ytterligare en serie inom ”Game of thrones”-universumet är på gång, meddelar skaparen George RR Martin. Arkivbild

Inspelningen av seriens sex avsnitt har redan börjat och går enligt författaren ”mycket bra”.

Det här är den andra spin-off-serien på ”Game of thrones”. Sedan tidigare finns serien ”House of the dragon” som nyligen kom med sin andra säsong.