Kardashian är över Swift-fejden – vill att sångaren går vidare

Kim Kardashians svar efter Swifts känga

Uppdaterad 2024-04-25 | Publicerad 2024-04-24

plus Följ email Mejla share-arrow Dela unsave Spara

Taylor Swifts disslåt ”thanK you aIMee” blev en känga till Kim Kardashian.

Nu svarar realitystjärnan att hon kommit över bråket och tycker att Swift borde gå vidare.

– Det har bokstavligen gått år, säger Kim Kardashian, enligt en källa till People.

Kim Kardashian, 43, svarar nu på Taylor Swifts disslåt ”thanK you aIMee” – efter att fans och internationell press uppmärksammat att låten riktar sig mot henne.

Kardashian uppger att hon är över fejden och tycker att Taylor Swift, 34, borde gå vidare, säger en källa till People.

Kardashian ska ha sagt att hon inte förstår varför Swift fortsätter tjata om det och att det ”bokstavligen gått år”.

När Taylor Swift överraskade fansen med att släppa dubbelalbumet ”The Tortured Poets Department” var det just ”thanK you aIMee” som väckte mest uppmärksamhet.

expand-left helskärm Taylor Swift.

Låtens titel avslöjar

Klasskompisen ”Aimee” som hon sjunger om hånade och mobbade stjärnan under hennes uppväxt.

Men den största ledtråden om vem låten handlar om går att finna i titelns versaler – ”KIM” – något som fansen uppmärksammat.

Den långa fejden mellan artisten och realitystjärnan sägs ha börjat 2016 när Kardashians ex-make Kanye West, 46, sjöng om Swift i låten ”Famous”.

West sjöng att han skulle kunna ha sex med Swift – en textrad som Taylor Swift menar att hon inte godkänt.

expand-left helskärm Kim Kardashian.

West hävdade dock att hon godkänt textraden.

Kardashian försvarade i sin tur sin ex-man och gick ut och bråkade offentligt i ett avsnitt av realityserien ”Keeping up with the Kardashians”.

”Ursäkt från folk som mobbar”

2019 meddelade Kardashian att de alla gått vidare från fejden, men i en intervju förnekade Swift att deras bråk skulle ha slutat.

”Det skulle vara trevligt om vi kunde få en ursäkt från folk som mobbar oss”, sa Swift om händelsen.