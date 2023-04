Superstjärnan bad Harry Styles om ursäkt

Pikade stjärnan på Coachellaspelning

Publicerad: I dag 08.44 Uppdaterad: Mindre än 20 min sedan

Bad Bunny verkade dissa Harry Styles från scenen.

Men nu ber superstjärnan om ursäkt.

”Mitt team gjorde ett misstag, Vi älskar dig”

Det var under Bad Bunnys spelning på Coachellafestivalen i USA förra helgen som budskapet plötsligt dök upp på led-skärmarna på scenen:

”Benito kan göra 'As it was', men Harry skulle aldrig kunna göra 'El apagón'”.

Det tolkades av många som en pik från reggaetonartisten till sin superstjärnekollega Harry Styles, om hans största hitlåt, ”As it was”.

helskärm Reggaetonstjärnan Bad Bunny backar och ber Harry Styles om ursäkt. Arkivbild.

Ursäkten: ”Ledsen Harry”

”El apagon” är en låt från Bad Bunny storsäljande album ”Un verano sin ti”. Men när medierna började ställa frågor valde Bad Bunny, vars riktiga förnamn är just Benito, att inte komma med någon kommentar förutom att han inte godkänt budskapet.

Och när Bad Bunny var tillbaka för sin andra spelning på Coachellafestivalen i helgen dök det upp ett annat budskap på skärmarna.

”Ledsen Harry, Mitt team gjorde ett misstag. Vi älskar dig”.

Harry Styles har inte kommenterat det inträffade.