Mejla Jan-Olov Andersson

Äntligen en jämn match i ”På spåret”

Publicerad: Mindre än 20 min sedan

Full pott på musikfrågorna. Men efter en stark start, var båda lagen rätt kass på resmålen.

Men för andra gången den här säsongen blev det en jämn match, spännande ända in i det sista.

Med en artist i varje lag, Jason Diakité och Marit Bergman, var det inte så konstigt att båda lagen hade full pott på musikfrågorna.

Värre var det med resmålen.

Jason Diakité och Marcus Samuelsson drog visserligen på 10 poäng efter 18 sekunder på Kapstaden, vilket var rätt. Motståndarduon Marit Bergman/Karin Bojs klippte det på åtta.

helskärm Fredrik Lindström och Kristian Luuk.

Men sedan gissade de förstnämnda fel på Tammerfors medan Bergman/Bojs lugnade sig och nöjde sig med 4 poäng. Och båda lagen kammade noll på Skellefteå. Marcus förivrade sig och drog på 10 poäng, fast han var helt fel ute i tänket på ledtrådarna. Den kvinnliga duon gissade på fel norrländsk stad, Piteå.

De avgjorde matchen genom att plocka viktiga poäng på delfrågorna kring Tammerfors. Det avstånd de skaffade sig där, betydde att det inget gjorde att de förlorade Närmast vinner, som för en gångs skull var tillräckligt svårt för att lagen skulle hamna på helt olika platser.

Så bra var lagen:

helskärm Marit Bergman och Karin Bojs

Marit Bergman/Karin Bojs. Marit är popsångare, gitarrist, pianist och låtskrivare. Har bott i New York några år, men numera i Stockholm. Har flera album bakom sig, senast ”Molnfabriken” 2016. Dubbel Grammis-vinnare. Mest kända låtar är ”I will always be your soldier” och ”This is the year”. Jobbar med nytt album. Karin är journalist och författare. Var länge vetenskapsredaktör på Dagens Nyheter. Grundade den svenska avdelningen av Reportrar utan gränser. Vann Augustpriset 2015 för sin bok ”Min europeiska familj: De senaste 54 000 åren”, om ursprung, DNA och släktforskning.

När Marit plockade full pott på musikfrågorna, kunde Karin till exempel sådant som vad Finlands vanligaste fågel heter.

helskärm Marcus Samuelsson och Jason Diakité

Jason Diakité/Marcus Samuelsson. Marcus är född i Etiopien, men adopterades till Sverige som 3-åring. Växte upp i Göteborg, men bor sedan länge i New York där han driver hippa krogen Red Rooster i Harlem. Har fått äran att laga mat till Barack Obama när han var president. Har skrivit böcker och gjort tv om mat. Jason växte upp i Lund, med amerikanska föräldrar. Är känd som en av våra största hiphop-artister under namnet Timbuktu. Skrev hyllad självbiografi som han även gjort scenföreställning av.

Har fortfarande skön stämning tillsammans. Marcus har svårt att sitta still i buren. Förlorade genom två 0-poängare på resmålen.

Så bra var musiken:

helskärm Smith & Tell

och

Smith & Tell. En popduo som består av Maria Jane Smith och Victor Thell. Har två album bakom sig. Deras låt ”Forgive me friend” har nästan spelats 100 miljoner gånger på Spotify.

De gör ibland lite profillös men alltid trivsam pop, med väldigt behagliga sångröster. Hade snyggt klätt om Sixto Rodriguez ”Sugar Man” – som blev återupptäckt via Malik Bendjellouls Oscarsvinnande film ”Searching for Sugar Man” – till sin egen låt. Och tillsammans med Léon, som har en lite strävare röst än Maria Jane Smith, gjorde de en ursnygg och maffig version av Wannadies-hiten ”You and me song”. Blåssektionen Nadia Hamouchi, Elin Andersson och Ella Wennberg gav extra tryck till låten.

helskärm Léon

Några andra spaningar: