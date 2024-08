Ludwig Göransson vinner på Grammygalan 2024

Årets popalbum: Midnights — Taylor Swift

Årets album: Midnights — Taylor Swift

Årets inspelning: Flowers — Miley Cyrus

Årets poplåt: What Was I Made For? — Billie Eilish och Finneas

Årets nya artist: Victoria Monét

Bästa traditionella r'n'b: JAGUAR II — Victoria Monét

Bästa moderna r'n'b album: SOS — SZA

Bästa rocklåt: Not Strong Enough — Julien Baker, Phoebe Bridgers och Lucy Dacus (boygenius)

Bästa rapalbum: MICHAEL — Killer Mike

Bästa raplåt: Scientists and engineers - Killer Mike

Bästa musikvideo: I'm Only Sleeping - The Beatles