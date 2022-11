Marcus och Martinus om kärleken: ”Jag är jätteglad och kär och lycklig”

Aftonbladets Natalie Demirian möter Marcus och Martinus i ett samtal om:

check Kärlekslivet och vad Martinus tycker om att Marcus har flickvän.

check Norge VS Sverige.

check Deras ekonomi – och vad de helst slösar pengar på.

check Reaktionerna på barnbilderna – och resan från barnstjärnor till unga män.

check Det enda de aldrig pratar med varandra om.

Se hela intervjun här:

Marcus och Martinus Gunnarsen är i dag 20 år gamla. Tio av de åren har de levt i offentligheten.

– Det har gått väldigt fort egentligen. Vi har fått uppleva så otroligt mycket. Efter de här tio åren, speciellt när corona kom, har vi tänkt på hur lyckligt lottade vi faktiskt är som får göra det här, och att det är viktigt att sätta värde på det när saker händer. För allt händer ju så snabbt, säger Marcus.

Försöker bli sedda som vuxna – utan att spåra ur

De norska enäggstvillingarna jobbar nu med att bli sedda som vuxna artister, snarare än de två små pojkarna som slog igenom på stort med hitten ”Elektrisk” 2015.

– Det är en väldigt svår övergång, och det är något som är svårt för många. Man ser sättet många andra gjort den övergången på, som Justin Bieber eller Miley Cyrus.., säger Martinus.

Marcus fyller i.

– Att det måste hända negativa saker för att folk ska förstå att ”oj, nu är de vuxna”. Men vi vill visa att det går att göra övergången till att bli vuxenartister utan att göra några fel eller saker som får folk att tänka att ”åh nej, herregud, vad har de gjort nu”. Vi har lust att visa att det går utan att klanta sig eller begå stora misstag, för vi vill ju alltid vara oss själva.

För många barnstjärnor kan det spåra ur rätt ordentligt. Har ni aldrig varit nära på att spåra ur?

– Nej, Vi har som regel haft fötterna på jorden. Vi vet vad vi gör och vi har inte haft en tanke på att göra något crazy. Vi har ju pappa med oss som tar hand om oss, säger Marcus.

Kommer hålla sig på mattan

Att ni har pappa med er hela tiden, det förstår jag kan vara en trygghet, men kan det också vara lite jobbigt?

– Självklart är det jobbigt också, han är ju vår pappa, men det är självklart för det bästa när vi är ute och jobbar. Vi kan hålla på och jobba otroligt mycket varenda dag när vi är ute och reser, och vi är väldigt dåliga själva på att säga ifrån när vi är slitna. Då är det fint att han är där och kan säga att vi behöver en paus, eller att han kommer med mat. Det är han som känner oss bäst i världen, säger Marcus.

Hur säkra är ni på att ni inte kommer att spåra ur?

– Väldigt säkra, säger båda.

Då var det som värst

En titt i bildarkiven och nästan allt man möts av när man söker på bilder på popduon är breda leenden på deras läppar.

Men tio år i offentligheten kan omöjligt ha varit enbart så glatt?

– Det har varit en fantastisk resa och vi har all anledning till att le varje dag, för det vi gör är ju ett drömjobb. Men självklart, som artist är det upp- och nedgångar. Vi har jobbat väldigt hårt för att vara där vi är i dag, säger Martinus.

– Självklart var vi tvungna att prioritera bort saker som att vara med vänner och göra typiska tonårssaker, men som Martinus säger, det var hundra procent värt det, säger Marcus.

När var det som mörkast?

– Corona. Det var den största smällen. Vi är liveartister och entertainers, vi älskar att stå på scenen. Det tog väldigt lång tid innan den möjligheten kom igen, säger Marcus.

För att hålla psykiskt, när man slår igenom som 10-åringar, har ni behövt ta professionell hjälp för det?

– Det har vi inte behövt än i alla fall. Vi har klarat oss fint, med stor hjälp från pappa. Jag tror att det är det som har hjälpt mest genom hela karriären, att ha familjen nära sig som hjälpt oss väldigt mycket.

Inte trötta på offentligheten

Kan ni tröttna på kändisskapet ibland?

– Det är klart att man kan vara sliten ibland, men som till exempel under corona tänkte vi ”tänk om vi inte hade haft våra fans?”. Vi värdesätter alla som stöttar oss och alla som är där för oss och vill ta bilder med oss, det betyder bara att de gillar oss, säger Martinus.

Det känns som att ni inte kan gå och handla eller gå på restaurang utan att folk kommer fram, även i Sverige men särskilt i Norge? Det är inga vanliga liv överhuvudtaget.

– Det är sant. Men vi tycker att det är kul och gillar våra liv. Och det är inte bara där, utan andra platser i Europa också där vi reser. Det är nästan mer hajp kring oss när vi är i Grekland eller Tjeckien... eller Polen, Tyskland, säger Marcus och räknar upp fler länder.

Förlusten i bolagen – och vad de slösar pengar på

Hur mycket är pengar en drivfaktor för er?

– Inte mycket. Pengar är alltid ett plus i allt det här, som gör att vi kan göra det vi gör och det är fantastiskt, men det som är vår drivfaktor är att få stå på scenen, känna adrenalinet och se fansen, det är det vi brinner för, säger Martinus.

Hur bekväma är ni med att prata om pengar?

– Det går bra att prata om det, men det är inte något som vi har så mycket fokus på och som vi brukar prata mycket om med varken familj eller vänner, säger Marcus.

Norska medier har skrivit om intäktssmällar för er de senaste åren, att bolagen har omsatt flera miljoner mindre än vanligt. Hur ser ni på det?

– Det är ju helt normalt, det har varit corona och våra intäkter är ju konserter och när vi säljer merch på konserter, det är där pengarna kommer in. Så självklart tjänar vi mycket mindre. Vi har inte haft några konserter 2020, vi hade väldigt få konserter 2021. Det är ingen överraskning för oss att vi då tjänar mindre och det är lite kul att man ska skriva om det när det är corona, så här var det ju för alla, säger Marcus.

Trots det så går det ju ingen nöd på er, det sammanlagda egna kapitalet i de tre företagen är nästan 33 miljoner norska kronor enligt VG. Vad gör ni för pengarna ni tjänar?

– Inte så mycket. Vi har investerat lite i en lägenhet. Det enda vi under de här tio åren har slösat pengar ordentligt på är att vi har köpt våra egna bilar för första gången. Vi är väldigt bra på att spara pengar. Sedan går det lite pengar på till exempel kläder till konserter och så, säger Marcus.

Det är inga dyra accessoarer, guldkedjor, klockor, Rolex?

– Jag har ett Marcus & Martinus-armband, säger Marcus och visar upp ett gummiarmband med deras namn och logga.

– Det är väl något plagg här och var som är lite dyrt, men det är mest till konserter eller när vi jobbar, privat går vi runt i mjukisbyxor och så, säger Martinus.

Svaret om Melodifestivalen

Intervjun gjordes strax innan Aftonbladet avslöjade att Marcus & Martinus kommer att medverka i Melodifestivalen nästa år. Ryktena hade börjat spridas, men deltagarna styrs av ett strängt kontrakt som gör att de inte får avslöja sin medverkan innan SVT går ut med det.

– Det hade varit kul att vara med en gång, men nästa år ska vi äntligen ut på turné igen, så det är en väldigt liten sannolikhet för nästa år, men vi hade absolut kunnat vara med i framtiden någon gång, säger Marcus.

Kärlekslivet och flickvännen Nora

När samtalet istället börjar handla om kärlekslivet börjar båda två skratta och Marcus skruvar på sig obekvämt.

– Det går bra. Det går jättebra, säger han.

Martinus börjar retas med sin 15 minuter äldre bror.

– Han har flickvän, säger han, och försöker skämtsamt få Marcus att berätta mer.

– Vad vill du att jag ska säga, jag blir obekväm, jag är inte van vid att prata om kärlek, säger Marcus och fortsätter:

– Jag vet inte vad jag ska säga. Jag är förstås jätteglad och kär och lycklig.

Flickvännen heter Nora Fossland Gartland. Marcus berättar att hon just nu pluggar i Paris, och att de åker fram och tillbaka för att träffa varandra.

Hur länge har ni varit tillsammans?

– Sedan 1 augusti. Det är kul för när jag sa det till mamma och pappa så fick jag höra att de också blev tillsammans 1 augusti, det är ett roligt sammanträffande.

Martinus är glad för hans skull.

– Jag tycker att det är väldigt fint för Marcus att han kan ha en flickvän och det är en väldigt bra tjej, I approve. Han måste inte ha mitt godkännande, men jag godkänner det ändå.

Själv är han singel, men är redo för kärlek om den rätta tjejen dyker upp.

– Tyvärr har jag inte känt det än. Men det är ju något som kommer ske naturligt, att man plötsligt träffar rätt tjej, så jag väntar. Jag är tålmodig.

Pratar aldrig om tjejer

Det är i vanlig ordning högt tryck på deras dm:s i sociala medier, även om Marcus noterat att det är lite färre tjejer som hör av sig efter nyheten om att han har flickvän.

– Jag och Marcus pratar faktiskt aldrig om tjejer. Vi har aldrig haft det så att vi sitter ner och pratar om tjejer. Jag vet inte varför, säger Martinus.

– Vi kan prata om det med vänner och så, men aldrig med Marcus.

Varför då, skulle det bli obekvämt?

– Ja. Jag vet inte. Jag är den personen i världen som känner honom bäst och han känner mig bäst, men vi pratar ändå inte om det, säger Martinus.

– Det kanske är samma sak som när man pratar med mamma och pappa, att det inte är något man vill säga till dem heller, säger Marcus.

Är det det enda ni inte pratar om?

– Ja, svarar båda.

Bäst fans?

– Du kan inte fråga det! Det kan vi inte svara på, då blir det krig. Vi vill inte att det ska bli krig, säger Marcus.

– Det är fantastiska fans i båda länderna, så vi kan inte välja, säger Martinus.

Finaste landet?

Vinnare: Norge.

– Naturen är ju fantastisk där, med fjordarna och fjällen. Landskapet är fantastiskt i Norge. I Sverige också, men Norge vinner där, säger Marcus.

Trevligast människor?

Vinnare: Sverige.

– Svenskarna är så trevliga. Och de säger sånt som ”tack snälla”, säger Martinus.

– Man säger inte ”tack snälla” på norska, då säger man ”tack”, säger Marcus och betonar ordet med en hårdare ton.

Finaste språket?

Vinnare: Sverige.

– Jag tycker att svenska är så charmigt, det är väldigt fint, säger Martinus, medan han hintar i kameran att svenska tjejer kan ringa honom.

Bäst på musik?

Vinnare: Sverige.

– Pratar vi om Eurovision så är det Sverige, de vinner typ varje år, men Norge har varit väldigt bra på musik på sistone, med Kygo och så, säger Martinus.

– I Norge börjar man sjunga mer på norska nu och det tycker jag är väldigt bra. Det tycker jag att Sverige har varit väldigt bra på, säger Marcus.

– Sverige har ju Abba..., säger Martinus.

Efter en kortare diskussion kommer killarna överens om att Sverige vinner.

Marcus och Martinus svarar på fem av de mest populära Google-frågorna som dyker upp när man googlar deras namn.

Har Marcus och Martinus flickvänner?

– Inte Marcus och Martinus, men Marcus har flickvän, säger Martinus.

Vad har hänt med Marcus och Martinus?

– Bra fråga. Det har varit corona, det är det som har hänt. Och vi har vuxit upp under coronatiden, men we are back, baby, säger Marcus.

Hur gammal är Marcus och Martinus lillasyster Emma?

– 14. Det vet jag bara för att jag vet att jag var sex år gammal när hon föddes. Det är så jag alltid tänker, säger Marcus.

Hon håller också på med musik och satsar på att bli artist.

– Det går jättebra för henne. Vi fick höra i studion vad hon har spelat in för inte så längesedan och det lät jättebra, så vi är väldigt exalterade över när musiken ska släppas. Hon är jätteduktig.

Var bor Marcus och Martinus?

– Trofors.

Kan Marcus och Martinus prata svenska?

– Ja lite. Jag har sett en del på Tiktok och Instagram att folk gör narr av vår svenska, att ”det där är inte svenska”, men vi snackar ju norska, och lägger bara in lite svenska ord för att ni ska förstå, så det blir lite ”svorsk”. Vi försöker inte att låta som svenskar, vi försöker bara göra så det blir lättare för svenskarna att förstå vad vi säger, säger Martinus.

Är ni trötta på att sjunga ”Elektrisk”?

– Nej, säger båda.

När är ni som mest irriterade på varandra?

– Nu, säger båda.

Vem av er svettades mest i ”Masked singer”-dräkterna?

– Martinus, säger båda.

Hur ofta utnyttjar du att du är 15 minuter äldre, Marcus?

– Aldrig.

– Inte ofta nej, instämmer Martinus.

Vad önskar ni mest för er själva just nu?

– Att få åka ut och göra konserter igen, svarar båda.

Kärlekslivet

Marcus:

– Jag har en fantastisk flickvän och jag är kär.

Martinus:

– Det är inte så mycket som händer på den här fronten för mig just nu, men det kommer. Det finns potential.

Hälsan

Marcus:

– Kanske fyra? Eller nej, fem. Vi äter bra, vi tränar mycket. Men vi äter också ”go mat”, så det hade kunnat vara fyra.

Martinus:

– Nej för om vi bara äter nyttigt så hade jag sagt fyra, för då njuter man inte, om det bara ska vara nyttigt. Man måste ha en god balans. Vi äter mest nyttigt, men ibland kan vi släppa det. Fem!

Ekonomin

Marcus:

– Det kan alltid vara bättre, så fyra.

Martinus:

– Ja, det kan alltid vara bättre.

Karriären

Marcus:

– En fyra för att det alltid kan vara bättre, men vi är jättenöjda med våra karriärer och hade inte ändrat på något av det vi har gjort, och vill bara bli ännu bättre.

Martinus:

– Ja, fyra.

Framtidsplanerna

Marcus:

– Fem.

Martinus:

– Oj, i mitt huvud så är det fem. För det som jag vet att ni ska göra i framtiden, det är jätteroligt.

1. Oslo 2012. Presskonferensen för Melodi Grand Prix Junior-finalen, Norges version av Lilla Melodifestivalen.

– Det första jag tänker på är att det är två väldigt förväntansfulla pojkar som inte riktigt visste vad som väntade dem i framtiden. Det var en spännande tid där vi hade det väldigt roligt. Vi var inte så nervösa fast det var första gången vi stod på scenen, inför 8 000 människor på Oslo Spektrum. Det var bara jätteroligt, säger Marcus.

2. Oslo 2012, dagen efter. Marcus och Martinus vinner tävlingen.

– Jag tror det här var första gången jag grät av glädje. Det var något jag aldrig hade känt i min kropp förut. Jag trodde verkligen inte att vi skulle vinna, säger Martinus.

3. Oslo 2016. Spellemannprisen-röda mattan, Norges version av Grammis.

– Jag minns att det var ett viktigt event, det var många stora norska artister där, och så kom vi. Så det var väldigt roligt, säger Martinus.

– Jag tror att det var då vi var nominerade till tre priser men förlorade alla. Årets låt med ”Elektrisk”, årets popduo, och så var det kanske årets genombrott. Vi var också de yngsta som någonsin nominerats så vi ville gärna vara de yngsta som vunnit också, och det hade vi bara en chans på. Så jag minns att vi var väldigt besvikna här, säger Marcus.

4. Stockholm 2016. Omringade av fans under ”Allsång på Skansen”.

– Jag minns att superfint väder och att det var så bra stämning. Jättetrevligt folk som var där, det var en fantastisk upplevelse, säger Marcus.

5. Stockholm 2022. Marcus & Martinus gömmer sig bakom masken Spelmannen och vinner ”Masked singer Sverige”.

– Det här var roligt, det blev som en nystart på karriären egentligen. Året innan det här var det så stilla eftersom vi inte fick göra något. Även om det var lite annorlunda eftersom vi var i masker och folk inte visste vilka vi var så var det en fantastisk upplevelse att få stå på scenen igen, och så vann vi ju också. Så det var underbart, säger Marcus.