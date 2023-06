Dwayne Johnson tillbaka i ny ”Fast and furious”-film

Avslöjar comebacken efter bråket med Vin Diesel

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan Uppdaterad: Mindre än 2 tim sedan

Spänn fast säkerhetsbältet alla ”Fast and furious”-fans.

Dwayne Johnsons karaktär Luke Hobbs får en helt egen film skriver skådespelaren själv på Twitter.

Luke Hobbs är tillbaka.

Det meddelar skådespelaren Dwayne ”The Rock” Johnson, 51, på Twitter.

”Luke Hobbs kommer att återvända till Fast and Furious-serien”, skriver han.

helskärm Dwayne Johnson

Egen film om Luke Hobbs

Johnson skriver att den nya filmen om den älskade karaktären från filmserien kommer att ha namnet ”Hobbs”.

Tanken är att det ska bli ”ett helt eget” kapitel” i väntan på den nya ”Fast and Furious”-filmen ”Fast X: part 2”.

Då den är planerad att släppas 2025 tolkar många fans det som att filmen om Luke Hobbs kommer att ha premiär innan dess.

Bråket mellan Vin Diesel och Dwayne Johnson

Beskedet om Dwayne Johnsons comeback i ”Fast and Furious” kommer som en överraskning för många. Så sent som förra året hade han och skådespelaren Vin Diesel, 55, ett bråk om just filmen.

Diesel skrev då ett inlägg på Instagram där han bad Johnson att komma tillbaka till den populära filmserien. Johnson gick sedan ut och kallade Diesels drag för manipulativt.

I Dwayne Johnsons nya inlägg på Twitter där han avslöjar comebacken skriver han om bråket.

”Förra sommaren lade Vin och jag allt det förflutna bakom oss. Våra ledord är broderskap och beslutsamhet – och att alltid ta hand om serien, karaktärerna och fansen som vi älskar.”