Filmerna som får premiär på Netflix 2023

Av: TT

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan Uppdaterad: Mindre än 2 tim sedan

Fares Fares regidebut och en komedi med Hedda Stiernstedt samsas med internationella storfilmer när Netflix presenterar årets filmutbud.

”One more time”, där Hedda Stiernstedts rollfigur blir påkörd av en buss och förflyttas tillbaka i tiden till sin 18-årsdag, får premiär redan under våren. Fares Fares gisslandrama ”A day and a half”, med Alma Pöysti och Alexej Manvelov i huvudrolledrna, har ännu inte fått något premiärdatum men visas också i år.

helskärm Fares Fares tillsammans med skådespelarna Alma Pöysti och Alexej Manvelov. Pressbild.

Bland de internationella titlarna märks fortsättningen på den prisbelönta tv-serien ”Luther”. I ”Luther: The fallen son”, som får premiär 10 mars, härjas London av en seriemördare samtidigt som detektiven John Luther (Idris Elba) sitter i fängelse.

Den 16 juni får uppföljaren till tittarsuccén ”Extraction” premiär och den 11 augusti gör ”Wonder Woman”-skådespelaren Gal Gadot entré som underrättelseagent i ”Heart of stone”.

Netflix bjuder också på fler uppföljare. ”Murder mystery 2” och ”Chicken run 2” premiärvisas under året samtidigt som Wes Andersons ännu namnlösa Roald Dahl-projekt sjösätts.