Pete Doherty: Min död lurar runt hörnet

Diagnosticerats med diabetes

Publicerad 2024-02-24

The Libertines sångare är en mycket sjuk man.

Nu känner Pete Doherty att hans ”död lurar” runt hörnet.

Pete Doherty, 44, sångare i The Libertines, har problem med hälsan efter år av drog- och alkoholmissbruk. Det avslöjar han i en intervju med The Independent.

I en tidigare intervju avslöjade Pete Doherty att han är en ”mycket sjuk man”. Nu berättar han att han har diagnosticerats med diabetes typ 2 och högt kolesterol.

Enligt hans läkare måste han lägga om kosten eftersom hans kropp har tagit stryk av många år narkotikamissbruk.

– Ja, jag är en frossare. Jag har bytt ut heroin och crack mot ost och charkuterier och socker i teet”, säger han och tillägger att han känner döden lura runt hörnet.

Har ett strikt alkoholförbud

Sångaren menar att han i dag är nykter och att bandmedlemmen Carl Barat infört ett strikt förbud mot alkohol medan de spelar musik.

– Vi har aldrig haft det så innan. Studion har alltid varit en tid av glädje och fest, säger Doherty.

Men han är ”lättad” och ”stolt” över insikten att han kan skapa musik utan att dricka alkohol.

The Libertines släpper sin nya skiva, ”All quiet on the eastern esplanade, i april.