James Blunt om vilda romansen med Lindsay Lohan: ”Livvakten slängde ut mig ur hennes säng”

Publicerad 2023-12-06

Lindsay Lohan, 37, fick James Blunt i säng – sedan slängde hennes livvakt ut honom.

Och det hände fler än en gång.

Så låter det i ”You’re beautiful”-sångarens version om den intensiva romansen med Hollywoodstjärnan.

Det är i James Blunts nya bok ”Loosely based on a made-up story” (”Löst baserat på en påhittad historia”) som han öppnar upp om sin vilda romans med Lindsay Lohan, 37.

Kärlekshistorien hade enligt 49-åringen börjat 2007 när träffats på en nattklubb i Los Angeles – och lämnat den tillsammans.

”När jag körde ut oss från parkeringen, med paparazzifotograferna bakom oss till fots, så klättrade tjejen jag precis träffat ut ur passagerarsätet, gränslade mig och tryckte ner sin tunga i min hals – och det var så jag träffade Lindsay Lohan,” skriver han i boken enligt Daily Mail.

Efter ett kort stopp på skådespelaren Jamie Foxx hotellrum, där han och ett gäng kompisar suttit och druckit, hade James Blunt och Lindsay Lohan gått hem till henne. Det hade varit sent men hon hade bjudit med ett gäng kompisar som ”alla var ganska stökiga” enligt Blunt.

Väcktes av livvakt

Vid 03-tiden hade Blunt, som haft tid i skivstudion dagen efter, sagt att han skulle gå hem, men Lindsay Lohan hade övertalat honom att lägga sig i hennes säng. Hon skulle komma en halvtimme senare.

”Hon tog mig i handen, ledde mig till sovrummet, kysste mig och lämnade rummet – och jag somnade med ljudet från festen i bakgrunden,” skriver James Blunt.

Men när han vaknat hade det inte varit av en kärleksfull Lindsay Lohan – utan av skådespelarens livvakt som sagt åt honom att han var tvungen att lämna lägenheten. När han frågat var hon var så sade livvakten svarat att ”hon är borta”. Och lägenheten hade varit helt tom.

Händelsen upprepades

Men det hade inte varit helt ”Goodbye my lover” för det. Några dagar senare hade Lohan bjudit in Blunt till en fest i exklusiva Hollywood Hills, enligt boken.

Efteråt hade de åkt hem till skådespelaren, skriver Blunt enligt The Sun.

”Precis som tidigare så klädde jag av mig, lade mig i sängen och somnade. Vid något tillfälle, timmar senare, tändes lamporna,” berättar Blunt.

Det var än en gång livvakten, som med en bekant röst sa att ”Lindsay säger att du måste gå”.

”Han klappade mig på ryggen på väg ut,” minns sångaren.

Fick barn i somras

James Blunt var en av de hetaste artisterna i världen i början av 00-talet – och har på senare år gjort succé med sin humor och självdistans på mikrobloggen X där han inte sällan driver med sig själv som ett one hit wonder info close one hit wonderett "enlåtsunder" – en artist som blivit känd på en låt .

I sin biografi berättar han även bland annat om drogfester på Ibiza, om hur han startade ett företag som hyrde ut manliga eskorter – och om hur han bott hemma hos ”Star Wars”-stjärnan Carrie Fisher och på nära håll sett hennes problem med drogberoendet.

Han hade 2016 varit med sin nära vän dagen innan hon blev medvetslös och dog, skriver The Sun.

Fisher hade alltid haft åsikter om hans flickvänner, och varit med och godkänt Sofia Wellesley, som Blunt nu varit gift med sedan 2014.

Lindsay Lohan hade varit en barnstjärna som fått sin första filmroll som 11-åring – en nyinspelning av Disneys ”Föräldrafällan”. Det största genombrottet kom kanske ändå med filmen ”Mean girls” som kom på bio 2004 – samma år som James Blunts debutalbum ”Back to Bedlam” släpptes och tog världen med storm.

I juli i fjol gifte sig Lindsay Lohan med finansmannen Bader Shammas. Ett år senare blev hon mamma när paret, som bor i Dubai, i somras välkomnade sonen Luai till världen.