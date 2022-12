The Pogues-sångaren Shane MacGowan till sjukhus

Av: TT

Publicerad: Mindre än 30 min sedan Uppdaterad: Alldeles nyss

Shane MacGowan, sångare i det brittisk-irländska folkpunkbandet The Pogues, har återigen lagts in på sjukhus, skriver NME.

Under måndagen bad MacGowans hustru Victoria Mary Clarke i ett inlägg på Twitter fansen att ”skicka böner och helande vibbar” till artisten.

helskärm Shane MacGowan, sångare i det irländsk-brittiska bandet, är återigen inlagd på sjukhus.

”Han är återigen inlagd på sjukhus och hoppas att komma ut så fort som möjligt”, tillade Clarke.

Shane MacGowan var sångare i det brittisk-irländska folkpunkbandet The Pogues innan han fick sparken 1991 på grund av sina alkohol- och drogproblem. Under 2000-talet har bandet dock återförenats ett flertal gånger med MacGowan vid mikrofonen. Han har även släppt en rad skivor med egna bandet The Popes.