Sam Smith om hbtq-hatet: ”Någon spottade på mig”

Blir förolämpad på gatorna i Storbritannien

Publicerad: Mindre än 40 min sedan

Sam Smith identifierar sig som ickebinär.

Och sångaren upplever ett intensivt hat mot hbtq-personer i Storbritannien.

– Jag blir verbalt påhoppad mer än någonsin, säger hen.

Artisten Sam Smith, 30, kom ut som ickebinär 2019 och i podcasten ”The Zane Lowe show” pratar britten om hur livet förbättrats sedan dess.

– Det har känts som att komma hem, säger hen enligt The Sun.

Men i det offentliga utrymmet har Smith fått ta emot mängder av hat.

helskärm Sam Smith

– Jag kan hantera att inte googla mig själv, eller läsa kommentarer. Det är något jag kan kontrollera. Vad folk inte förstår är att det händer på gatorna i Storbritannien för transpersoner och ickebinära. Jag blir verbalt påhoppad mer än någonsin. Så det har varit det svåraste, säger hen.

Blev spottad på

Vid ett tillfälle har det gått så långt att Smith blivit spottad på.

– Någon spottade på mig. Det är galet. Det jag finner jobbigt är om det här händer mig och jag är känd, jag är en popstjärna, kan ni tänka er vad andra unga queerpersoner känner?

helskärm Sam Smith på scen i november 2022

– Det är bara sorgligt att det är 2023 och sånt här fortfarande händer.

Smith anser däremot att det är ett annat klimat både i Los Angeles och New York.

– Jag känner att jag kan klä mig hur jag vill och vara mig själv mer i de städerna än när jag kommer hem.

Sångaren ligger bakom superhits som ”I’m not the only one” och ”Stay with me”. På fredagen släpptes Smiths fjärde studioalbum ”Gloria”.