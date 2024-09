Nicci Hernestig kopplas ihop med brittiska realitystjärnan

Uppges dejta ”Love island”-profilen Davide Sanclimenti

Uppdaterad 2024-07-12 | Publicerad 2024-03-26

plus Följ email Mejla share-arrow Dela unsave Spara

Nicci Hernestig kopplas ihop med den brittiska ”Love island”-stjärnan Davide Sanclimenti.

Enligt engelsk press har Sanclimenti nyligen rest till Sverige för att gå på dejt med Hernestig.

Under helgen ökade spekulationerna när profilerna la upp bilder från samma middag.

Svenska Nicci Hernestig, 24, och brittiska Davide Sanclimenti, 29, har båda deltagit i ”Love island” – men i olika länder.

Nu kan de ha funnit varandra över landsgränserna.

Enligt tidningen The Sun reste Sanclimenti, som vann realitysåpan i Storbritannien 2022, i dagarna till Stockholm för att träffa Hernestig. I rubriken kallas den svenska tv-profilen för ”stunning ’Love island’-star”. Även The Mirror, OK Magazine och Daily Star rapporterar om händelsen.

chevron-left föregående

expand-left helskärm chevron-right nästa Nicci Hernestig och Davide Sanclimenti i brittiska The Mirror. 1 / 2

Sanclimentis armar syns

”Uppmärksamma fans tror att hon och Davide dejtar”, skriver OK Magazine.

Fansens entusiasm späs på av att realityprofilerna båda lagt upp bilder på samma restaurangbord med drinkar på Instagram. På Nicci Hernestigs bild syns vad som verkar vara Davide Sanclimentis armar.

Davide Sanclimenti bröt nyligen upp från den turkiska skådespelaren Ekin-Su Cülcüloğlu som deltog i samma säsong av ”Love island” som honom. Då hade de gjort slut ett antal gånger tidigare.

expand-left helskärm Davide Sanclimenti

expand-left helskärm Ekin-Su Cülcüloğlu och Davide Sanclimenti vann brittiska ”Love Island”.

Fick barn förra året

Nicci Hernestig var tidigare tillsammans med ”Love island”-deltagaren Andreas Deak, som hon träffade under inspelningarna. Paret gjorde slut i september förra året medan Hernestig var gravid med dottern Chiara, som föddes i december.

”Oavsett allt så anser jag att min lilla flicka i magen är det absolut bästa som har hänt mig någonsin och jag längtar så mycket efter henne. Med dessa ord så vill jag säga att jag och Andreas inte är tillsammans längre”, skrev realityprofilen på Instagram efter uppbrottet.

Aftonbladet har sökt Nicci Hernestig.