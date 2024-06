Efter uppbrottet från Elon Musk – Grimes delar mystisk kyssbild

Uppges vara kända EDM-artisten på bilden

Publicerad 2024-03-27

Efter uppbrottet från Tesla-miljardären.

Artisten Grimes har delat en mystisk kyssbild – vilket fått fansen att spekulera.

”Power couple”, skriver en följare i kommentarsfältet.

Miljardären Elon Musk, 52, och artisten Grimes, 36, gick skilda vägar efter flera år tillsammans.

Nu delar hon en mystisk kyssbild på Instagram som hintar om att hon eventuellt hittat kärleken på nytt.

Grimes och Elon Musk var tidigare ett par.

I inlägget syns Grimes kyssa och hålla om en man och under bilden skriver hon ”Beauty and the beast”.

Detta har fått fansen att reagera i kommentarsfältet.

”Hmm vem är detta”, skriver en användare.

”Power couple”, skriver en annan.

”Vem i hela friden är det där? Jag menar grattis”, skriver en tredje.

Följarnas svar: Anyma på bilden

Grimes har inte taggat personen i inlägget med det ser ut att vara EDM-artisten Matteo ”Anyma” Milleri, 35, skriver The Independent. Något som även flera följare har påpekat.

Grimes och Anyma har samarbetat flera gånger genom åren. De har spelat in hitsingeln ”Welcome to the opera”, och har även uppträtt tillsammans. Nyligen meddelade Grimes att de kommer att jobba tillsammans igen.

Independent har sökt Grimes team samt Anyma. Grimes har inte kommenterat vilken typ av relation hon har till Anyma.

EDM-artisten Matteo "Anyma" Milleri.

Har barn tillsammans med Elon Musk

Grimes var under tre år i ett förhållande med miljardären Elon Musk men bröt upp år 2021.

Enligt Musk var de ”semi-separerade” på grund av det var svårt att få ihop livspusslet, skriver Page Six.

I en tidigare intervju har Grimes sagt att hon har en ”flytande relation” med Elon Musk och att han är ”hennes bästa vän och livs kärlek”.

De träffades för första gången år 2018 och det hela började med att Musk skickade ett meddelande till henne på sociala medier.

Tillsammans har de barnen Exa Dark Sideræl, X AE A-XII och Techno Mechanicus.