Spricka i duon Hall & Oates – begär besöksförbud mot bandkamraten

TT

Uppdaterad 2023-11-30 | Publicerad 2023-11-22

Det har skurit sig rejält mellan medlemmarna i poprockduon Hall & Oates.

Daryl Hall, 77, stämmer sin tidigare bandkamrat John Oates, 75, och begär samtidigt besöksförbud.

Stämningen har lämnats in till en domstol i Nashville. Handlingarna är hemligstämplade men fallet är kategoriserat som en ”kontrakt/skuld”-tvist, rapporterar Variety.

Även tidigare har det ryktats om spänningar mellan Hall och Oates. I en intervju i Bill Maher Club Random-podcast förra året sade Daryl Hall att John Oates inte var hans ”kreativa partner”.

”John och jag är bröder, men vi är inte kreativa bröder. Vi är affärspartners. Vi gjorde skivor som heter Hall & Oates tillsammans, men vi har alltid varit separata individer och det är en väldigt viktig sak för mig”, sade Hall till Bill Maher.

Hall & Oates bildades 1972 och har släppt 18 studioalbum med hitsinglar som ”Maneater”, ”Rich girl” och ”Out of touch”. Duon turnerade tillsammans så sent som i oktober 2022 och släppte sitt senaste studioalbum, ”Home for christmas”, 2006.