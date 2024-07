John Stamos utsattes för sexuella övergrepp som barn

”Huset fullt”-skådespelaren berättar om traumat i ny bok

Publicerad 2023-10-21

För första gången berättar John Stamos om de sexuella övergrepp han utsattes för som barn.

– Händelsen har alltid funnits där i bakhuvudet, men jag har försökt att förtränga det, som många ju gör, säger han till People.

Skådespelaren och ”Huset fullt”-stjärnan John Stamos, 60, berättar nu om ett stort trauma från barndomen.

I självbiografin ”If you would have told me” skriver han att han som barn utsattes för sexuella övergrepp av en barnvakt.

John Stamos: ”Måste prata om det”

Vid övergreppen var han 10–11 år. Han berättade inte för någon vad han blivit utsatt för.

– Jag skulle inte behöva ta hand om sådana känslor vid en så ung ålder, säger Stamos.

Det var först när han började skriva på sin självbiografi som han insåg vad han hade varit med om.

– Det är bara en sida i boken som handlar om det, men jag kände att jag måste prata om det.

