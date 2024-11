Armie Hammer fick en vasektomi av sin mamma i present

”Jag vill inte ha fler barn”

Publicerad 23.02

plus Följ email Mejla share-arrow Dela unsave Spara

Armie Hammer kommer inte att få fler barn.

Det tack vare en present.

– Min mamma gav mig en vasektomi på min födelsedag, säger han i ”Armie HammerTime podcast”.

Tårarna över Liam Payne på galan och nya julvärden avslöjas – här är veckans nöjessnackisar

Det var i somras som Armie Hammers mamma, Dru Hammer, ringde upp skådespelaren inför hans 38-årsdag för att fråga vad han önskade sig.

– Han sa ”Jag vet inte. Kanske pengar. Vad som helst.” Och jag tänkte ”Jag tror att jag kommer att ge dig en vasektomi”, säger Dru i podden.

expand-left helskärm Dru Hammer i ”Armie HammerTime podcast”.

Vasektomi är ett ingrepp som innebär att sädesledarna skärs av. Under läkarbesöket fick Hammer fylla i flera papper och svara på frågor.

– Han sa ”Är du säker på att du vill göra det här?” Jag svarade ”Jag har två vackra barn. Jag vill inte ha fler barn. Jag är redo”. De försökte övertala mig till att inte göra det. Jag sa ”Du kommer inte att övertala mig från det. Jag är klar. Jag mår bra”.

expand-left helskärm Armie Hammer.

Chocken vid betalningen

När ingreppet var färdigt undrade receptionisten hur han skulle betala och ifall han hade någon försäkring – vilket han inte ”haft på flera år”.

– Hon bara ”Åh, okej. Vill du sätta upp det på ett kreditkort” och jag sa ”Mina kreditkort täcker inte detta. Min mamma kommer att ringa dig och hon kommer betala för det”, säger Armie Hammer i podden.

Receptionisten ska ha blivit chockad över svaret och sagt att hon aldrig hört något liknande.

– Jag sa ”Ja, min mamma gav mig det här i födelsedagspresent”.

expand-left helskärm Elizabeth Chambers och Armie Hammer.

Mammans förklaring

I podden förklarade även Dru varför hon gav sin son en manlig sterilisering. Hon säger att hon som katolik skulle föredra att hennes son inte hade sex utanför äktenskap, men att hon vet att det kommer att hända.

– Jag vet att det finns dessa unga flickor som skulle älska att få Armie Hammers barn, säger hon.

Men Armie Hammer själv är inte lika säker på det.

– De kanske skulle göra det när jag hade pengar, säger han.

Armie Hammer har två barn, Harper, 9, och Ford, 7, med sin ex-fru, Elizabeth Chambers. Han har haft roller i filmer som ”Call me by your name” och ”The social network”.