Discodrottningen Evelyn Thomas död – blev 70 år

Slog igenom med låten ”High energy”

Sofia Sundström/TT

Uppdaterad 11.22 | Publicerad 08.52

Evelyn Thomas, discodrottningen som bidrog till att definera high-nrg-scenen inom dansmusiken, är död.

Det skriver Billboard.

Hon blev 70 år.

Artisten Evelyn Thomas, eller Ellen Simpson som hon egentligen hette, är död.

Dödsfallet bekräftas av samarbetspartnern och mentorn Ian Levine.

”Det är svårt för mig att acceptera att min skyddsling genom hela livet verkligen har lämnat oss. Hennes musik kommer att överleva oss alla”, skriver han på X.

expand-left helskärm Evelyn Thomas

Evelyn Thomas stora genombrott kom med hitlåten ”High energy” 1984, som såldes i över sju miljoner exemplar världen över.

Genom sin karriär släppte hon album som ”I wanna make it on my own” från 1978, ”High energy” från 1984 och ”Standing at the crossroads” från 1986.