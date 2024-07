Sam Smith ändrar låttexten till ”Stay with me”

Tar bort ”I’m just a man”

Publicerad 13.10

plus Följ email Mejla share-arrow Dela unsave Spara

Sam Smith har kommit ut som ickebinär.

Nu tar hen bort ”I’m just a man” från sin hitlåt.

”Ibland kan vi förändra det förflutna”, skriver artisten i ett mejl.

För att fira Sam Smiths, 32, megahit ”Stay with me” som firar tio år valde artisten att ändra en del i låttexten.

Tidigare sjöng Smith: ”Still need love, because I’m just a man”, men i den nya versionen sjunger hen i stället: ”I still need love, baby understand”.

expand-left helskärm Sam Smith.

Sam Smith kom offentligt ut som ickebinär 2019 och har sedan dess använt sig av pronomenet hen.

”Låten är verkligen speciell”

I ett mejl, som Billboard tagit del av, skriver Smith:

”Den här låten är verkligen speciell för mig”, och meddelar att den uppdaterade låten kommer att finnas tillgänglig på alla plattformar.

expand-left helskärm Sam Smith.

”Det är fint att veta att vi ibland kan förändra det förflutna”, står det också i mejlet.