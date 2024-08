Så gick det sen för Disney channel-stjärnorna

Det gör de i dag • Så ser de ut

Uppdaterad 2024-05-02 | Publicerad 2024-05-01

Sjuksköterska, missbrukare – eller varför inte Onlyfansmodell.

Barnskådespelarna har tagit olika vägar sedan deras stjärndagar på Disney channel.

Det gör de i dag och så ser de ut nu.

Dylan och Cole Sprouse

Tvillingbröderna Sprouse fick huvudrollerna i Disney channels ”Zack och Codys ljuva hotelliv” när de var tolv år gamla. Serien visades på Disney channel i sex år och gjorde syskonen till de högst betalda Disneystjärnorna i världen 2010. Men efter det tog Dylan, 31, och Cole, 31, ett par år borta från rampljuset.

2015 tog de examen från New York University där Dylan pluggade videospelsdesign och Cole läste arkeologi. Under tiden jobbade Dylan som restaurangvärd för att “komma ut ur huset”.

expand-left helskärm Dylan och Cole Sprouse 2008/2024.

Därefter landade Cole en av huvudrollerna i serien ”Riverdale” och har sedan dess synts i flera filmer.

Dylan har drivit ett mjöderi i Brooklyn. Han gjorde tv-comeback 2020 i filmen ”After we collide”.

expand-left helskärm Selena Gomez 2011/2024.

Selena Gomez

Selena Gomez, 31, lämnade Disney 2011 efter att ha spelat huvudrollen i ”Magi på Waverly place” i fyra år.

Runt 2013 diagnostiserades hon med den kroniska autoimmuna inflammationssjukdomen SLE (systemisk lupus erythematosus) och 2017 tvingades hon göra en njurtransplantation som nästan kostade henne livet. Lyckligtvis gick det bra, men på grund av psykisk ohälsa har hon flera gånger behövt ta in på kliniker för att få hjälp med ångest och depression.

I dag har hon släppt fem album, producerat och spelat huvudrollen i serien ”Only murders in the building” och startat sitt egna skönhetsföretag Rare beauty.

expand-left helskärm Jonas Brothers 2010/2023.

Jonas Brothers

Bandet som består av Kevin Jonas, 36, Nick Jonas, 31, och Joe Jonas, 34, dök upp i flera serier på Disnsey channel under 2010-talet. De hade även sin egen serie och var med i alla ”Camp rock”-filmer.

2013 splittrades Jonas Brothers och bröderna satsade istället på sina solokarriärer. 2019 återförenades dock bandet och släppte albumet ”Happiness begins”, 2023 släppte de ett till album med titeln ”The album”.

expand-left helskärm Zendaya 2012/2024.

Zendaya

Zendaya, 27, slog igenom 2010 i Disney channels serie ”Shake it up”. Hon var kvar på kanalen till 2018 för att sedan fortsätta sin karriär som huvudroll i HBO-succén ”Euphoria”.

Sedan dess har hon synts i flera storfilmen som Marvels nya ”Spider man”-triologi, ”Dune” och senast i ”Challengers”. Hon har också blivit ansiktet ut för märken som Louis Vuitton, Valentino och Bulgari.

expand-left helskärm Zac Efron 2007/2024.

Zac Efron

Zac Efron, 36, har gått från Disney-skådis till Hollywood-stjärna. Efter rollen som Troy Bolton i ”High school musical” har han spelat i filmer som ”17 again”, ”Baywatch” och ”The greatest showman”.

Han är också programledare för sin egen Netflix-show ”Down to earth with Zac Efron” som han 2021 belönades med en Emmy för.

Många har reagerat på Efrons utseendeförändring och det har gått rykten om att har genomgått en käkoperation. Men i en intervju från 2022 dementerade han ryktena och sa att förändringen berodde på en skada från 2013.

expand-left helskärm Miley Cyrus 2007/2024.

Miley Cyrus

Miley Cyrus, 31, hade det bästa av två världar i serien ”Hannah Montana” som sändes på Disney Channel mellan 2006 till 2011. Serien blev starten på en framgångsrik musikkarriär.

Sedan ”Hannah Montana”-tiderna har Cyrus släppt fem album och vunnit en Grammy.

expand-left helskärm Bella Thorne 2012/2024.

Bella Throne

Hon var bara en bebis när hon började modella för att försörja sin familj, och när hon var tio år dog hennes pappa i en bilolycka.

Efter ”Shake it up” tog Bella Thorne, 26, sig an flera stora roller i filmer som ”Scream queens” och Netflix ”Babysitter”-skräckfilmer.

2020 startade hon ett konto på den skandalomsusade hemsidan Onlyfans och blev den första personen på plattformen att tjäna en miljon dollar på ett dygn. Hon har också regisserat en film som heter “Her & him” åt porrsajten Pornhub.

expand-left helskärm Corbin Bleu 2006/2022.

Corbin Bleu

Corbin Bleu, 35, gjorde många gästspel i Disney channel-seriena. Mest känd är han för sin roll som Chad i ”High school musical” och Izzy i ”Jump in”.

Han dök även upp som sin roll Chad i Disney+-serien ”High school musical: the musical: the series” som släppte sin sista säsong förra året.

expand-left helskärm Demi lovato 2010/2024.

Demi Lovato

Efter framgångarna med ”Camp rock” och ”Sonnys chans” tog Demi Lovato, 31, en paus från skådespeleriet och fokuserade istället på musiken. Hon har släppt flera megahits som ”Heart attack”, ”Sorry not sorry” och ”Cool for the summer”.

Stjärnan har varit öppen med att hon kämpat mot ett drogmissbruk under många år. 2018 fick hon fick tre strokar och en hjärtinfarkt efter en överdos.

expand-left helskärm Brenda Song 2009/2023.

Brenda Song

Brenda Song, 36, blev ett känt ansikte när hon spelade London i ”Zack och Codys ljuva hotelliv”. Efter att hon lämnat Disney bakom sig har hon varit med i program som ”New girl” och ”Scandal”.

Brenda har också arbetat som röstskådespelare i många filmer, serier och videospel. Hon är gift med barnstjärnan Macaulay Culkin, som hon har två barn tillsammans med.

expand-left helskärm Ashley Tisdale 2007/2024.

Ashley Tisdale

Hon är mest känd för sina roller i ”High school musical” och ”zack och cody”-serierna på Disney channel. Ashley Tisdale, 38, gjorde även den engelska rösten till Candice i ”Phineas och Ferb”.

I dag driver hon sin egen communitysajt Frenshe där hon vill att välbefinnande ska bli mer tillgängligt för alla. Vid sidan om sajten har hon ett varumärke med samma namn som säljer allt från ljus till hårmasker.

expand-left helskärm Skai Jackson 2014/2024.

Skai Jackson

Som nioåring fick Skai Jackson, 22, rollen som Zuri Ross i Disney-serien ”Jessie”.

Efter dagarna framför kameran blev hon röstskådespelare och är bland annat med i den kommande uppföljaren av ”Peter pan”.

Jackson var även med som dansare i Lil nas x musikvideo till hiten ”Panini”. 2019 släppte hon sin första bok: ”Reach for the Skai: How to Inspire, Empower, and Clapback”.

expand-left helskärm Debby Ryan 2012/2023.

Debby Ryan

Debby Ryan 30, hade roller i både ”Zack och Codys ljuva havsliv” och ”Jessie” under flera år. Därefter har hon spelat i Netflix-serien ”Insatiable” och ”Night teeth”.

2022 medverkade hon i komedifilmen ”Spin me round” och förra året filmen ”Howdy, neighbor”.

expand-left helskärm Jennifer Stone 2011/2024.

Jennifer Stone

Efter ”Magi på Waverly place” tog slut fortsatte Jennifer Stone, 31, att ta filmroller – samtidigt som hon utbildade sig till sjuksköterska.

Nu är hon klar med utbildningen och har arbetat med covid-patienter sedan pandemin bröt ut. Hon är även för närvarande programledare för podcasten ”Magi på Waverly podd” tillsammans med David DeLuise.