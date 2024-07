”Idol”-programledaren och modellen har gjort slut

Kärleken är över mellan Ryan Seacrest och Aubrey Paige

Uppdaterad 2024-04-26 | Publicerad 2024-04-25

”Idol”-profilen är singel igen.

Ryan Seacrest och modellen Aubrey Paige har gjort slut, bekräftar programledarens representant för People.

Tv-profilen Ryan Seacrest, 49, och modellen Aubrey Paige, 26, träffades 2021.

Nu är kärleken över.

– Efter tre vackra år tillsammans har Ryan och Aubrey gemensamt bestämt sig för att gå skilda vägar. De planerat att finnas kvar i varandras liv som goda vänner och stötta varandra, säger en källa till People.

En representant för programledaren bekräftar uppbrottet för sajten.

Ryan Seacrest och Aubrey Paige visade upp sig offentligt tillsammans första gången i maj 2021 på en tillställning i Hamptons utanför New York. Sedan dess har de mestadels hållit relationen privat, men på nyårsafton 2021 publicerade Paige bilder på sig själv och pojkvännen på Instagram.

”Det bästa med 2021 var att träffa den mest fantastiska mannen”, skrev hon.

Ryan Seacrest är en av USA:s mest kända programledare och har lett amerikanska ”Idol” sedan 2002. Han har också varit värd för pratshowen ”Live with Kelly and Mark” tillsammans med Kelly Ripa och producerat realityserien ”Keeping up with the Kardashians”.