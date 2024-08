SVT borde skrota ”Gift vid första ögonkastet”

SVT kan inte garantera deltagarnas säkerhet

"Det är dags att skrota "Gift vid första ögonkastet", skriver Aftonbladets Irena Požar.

Jag satte länge ”Gift vid första ögonkastet” i en egen kategori när det gäller reality-tv.

De säsongerna jag har tittat på, de tre-fyra senaste, har överlag känts varma och värdiga. Visst har skämskudden åkt fram då och då, och jag har ibland undrat hur fan experterna har tänkt. Men jag har ändå sett programmet som bättre i sin genre. Det är också där jag har gått vilse i tankarna. Självklart är GVFÖ bättre än sup- och knull-tv á la ”Ex on the beach” och ”Paradise hotel”, men vad säger det egentligen?

”Gift vid första ögonkastet” parasiterar lika mycket på människors drömmar som vilket annat dokusåpa-program som helst. Och även om tanken är god (att med hjälp av experter komma ur destruktiva mönster och hitta sitt livs kärlek) så blir resultatet ofta ett annat. Förutom att gifta sig med en person man aldrig har träffat ska man dessutom flytta ihop och börja ha ett samliv. Denna snabba process ska dokumenteras och analyseras. Deltagarnas största farhågor och osäkerheter offentliggörs samtidigt som de förväntas bära sitt hjärta på utsidan, eftersom formatet förutsätter att man ska vara sårbar och öppen. Det är viljan att utsätta sig själv för det som har gjort att jag och många med mig har kallat deltagare i den här typen av program för modiga. Men gränsen mellan modig och dumdristig är ofta hårfin, och ansvaret för att hålla den linjen är SVT:s. De har misslyckats förut i succéprogrammet, men i år har en ny gräns passerats.

expand-left helskärm Experterna som matchar ihop paren i programmet.

En kvinnlig deltagare har i programmet berättat att hon blivit tagen på, fast hon inte vill det. Mer än så får vi inte veta, men det är tydligt att situationen är allvarlig. Paret avbryter sin medverkan och i samband med att programmet sänds lägger SVT till stor del locket på. Det handlar om deltagarnas integritet, säger de ansvariga. Men i realiteten blir utrymmet mellan att säga A och B så enormt att de berörda deltagarna i själva verket blir föremål för en enorm ryktesspridning. Det i sig är ett problem, men låt oss inte glömma det stora problemet här: SVT har inte kunnat garantera säkerheten för en kvinnlig deltagare. Hon har, under inspelning, blivit utsatt för något som gjort henne illa. Vilket ansvar tar man för det?

Inget alls.

expand-left helskärm Deltagarna i den pågående säsongen av ”Gift vid första ögonkastet” på SVT.

Veckans händelse i ”Gift vid första ögonkastet” är en i raden av aktuella exempel på när produktionsbolag och tv-kanaler skapar otrygghet för kvinnor. För bara någon månad sedan avslöjades det att en av deltagarna i ”Love is blind” har blivit åtalad för misshandel mot en tidigare flickvän. Produktionen hade i castingsprocessen missat detta. I Bachelorette kunde vi se en deltagare kommentera en anställd kvinnas bröst. Det är sexuella trakasserier.

Det går att prata om etiken i att ens producera och sända dokusåpor, i om det över huvud taget går att försvara att skapa underhållning genom att tala till människors längtan efter kärlek, kändisskap eller självförverkligande. Men att del av tv-formatet är att kvinnor ska dela säng och liv med män de inte känner innebär alltid en säkerhetsrisk. Är det något produktionsbolag och tv-jättar ska syssla med? Är det något public service ska syssla med? Jag tycker nog inte det.

Det är dags att skrota ”Gift vid första ögonkastet” eller tvinga SVT att svara på frågan: hur ska ni garantera de kvinnliga deltagarnas säkerhet framöver?