Bilden på Pernilla Wahlgren på järntronen säger det mesta

Den nya streamingtjänsten Max innehåller mycket – som man inte vill ha

plus Följ email Mejla share-arrow Dela unsave Spara

TV-KRÖNIKA Innehållet är visserligen dubbelt så stort, men jag vill fortfarande bara ha den gamla hälften. Som nu blir dyrare.

Den nya, hopslagna streamingtjänsten Max är logisk som affärsbeslut men ingen större vinst för tittarna.

Så, HBO Max och Discovery+ har slagits ihop och blivit Max.

Jag hittar den nya tjänsten strax nedanför menyn för en stor svensk snabbmatskedja, och mitt första intryck sammanfattas allra bäst med en bild.

Det är Pernilla Wahlgren som sitter på en budgetvariant av järntronen från ”Game of thrones”, som nu är gyllene och dekorerad med mikrofoner.

Det är en promotionbild för den 15:e säsongen av ”Wahlgrens värld”, och både bilden och det faktum att den bedagade men fortfarande omåttligt populära realityserien är ett av de stora dragplåstren vid Sverigelanseringen säger det mesta om vilken typ av tjänst Max siktar på att vara.

En där bokstäverna HBO, som sedan slutet av 90-talet har förknippats med kvalitet, prestige och vuxenorienterat, ofta banbrytande innehåll, osentimentalt har kapats för att signalera bredd före kredd.

expand-left helskärm Pernilla Wahlgren i sin guldiga järntron.

Max vill vara en tjänst för hela familjen och för alla smaker, för serienördar, realityälskare, sportfantaster, barn, unga och de som helst vill se blockbusterfilmer.

HBO har visserligen fortfarande en egen exklusiv hubb, vilket man tackar och bockar för, men på startsidan och i olika samlingar som känns både mer och mindre genomarbetade (vad i hela friden gör till exempel snopp- och snippa-paraden ”Naked attraction” under ”kärlekshistorier”?) hittas ”The wire” sida vid sida med ”90 day fiancé”, ”Succession” bredvid ”Naked and afraid” och ”Sex and the city” ihop med ”Milf manor 2”.

En viss kognitiv dissonans uppstår. Lite rörigt är det onekligen så här till en början. Och spontant jublar jag personligen inte ihjäl mig över ett nytt, högre pris för ett innehåll som visserligen (enligt Warner Bros Discovery själva) är dubbelt så stort som det som tidigare fanns på HBO Max, men som till 50 procent består av saker som jag inte vill ha ens om de kastas efter mig.

Det är som att gå in på ett anrikt varuhus för att köpa ett par handgjorda italienska läderskor och komma ut med tio par blinkande plasttofflor från Wish.

Eller, mer specifikt, som att vänta på fortsättningen av ”House of the dragon” – och få Wahlgrens i Westeros som tveksam aptitretare.

Men, i realiteten är det naturligtvis så att det i dagens streamingkonkurrens är bättre att vara stor, stark och bred som en ladugårdsvägg än att vara smal, smart och snobbig. Trenden mot färre och dyrare tjänster och fler samarbeten är tydlig och logisk, så att Warner Bros Discovery har valt att gå den här vägen är inte konstigt alls.

Och förmodligen inte heller dumt. En större tjänst får betydligt större muskler än två mindre, och bättre möjligheter att ens komma i närheten av den solklara marknadsledaren Netflix. Och med de många sporträttigheterna kan Max dessutom knyta en väsentlig andel av de mest betalningsvilliga kunderna till sig.



Att vi tittare sedan knappast blir vinnare på det här udda tvångsäktenskapet, det är en helt annan sak.

FJELLBORGS FAVORITER



check Alla utom vi

I och med lanseringen av Max får säsong två av den här svenska pärlan med Alba August och Björn Gustafsson som ett ungt par med barnlängtan och fertilitetsproblem premiär. Både väldigt roligt och vemodigt, och faktiskt ännu bättre än sist.



check This is not Sweden

Ett ängsligt medelklasspar från Barcelona som har flyttat upp i bergen för att ge sina barn en trygg uppväxt idealiserar Sverige och svensk barnuppfostran i den här påfrestande men pricksäkra dramakomedin på SVT Play. Med Liv Mjönes och Ia Langhammer i biroller.



check The 8 show

Åtta främlingar tävlar i ett bisarrt skådespel/socialt experiment där tid bokstavligen är pengar och förutsättningarna är lika orättvisa som livet självt. Netflix senaste K-drama är ingen ny ”Squid game”, men har en läcker estetik och är värd att kolla in.

Hitta fler av Fjellborgs favoriter på tv.nu