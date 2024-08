Hollywoodstjärnorna skiljer sig – efter 21 år

Kärleken över för Leah Remini och Angelo Pagán

Publicerad 07.41

plus Följ email Mejla share-arrow Dela unsave Spara

Skådespelarparet Leah Remini och Angelo Pagán skiljer sig.

De gifte sig 2003.

”Vi har vi båda förändrats, som människor gör”, skriver de på Instagram.

Leah Remini, 54, och Angelo Pagán, 56, skiljer sig, meddelar de i ett gemensamt Instagraminlägg som publicerades på torsdagen.

Hollywoodstjärnorna har varit gifta i 21 år och ett par i nästan 30.

”Här är vi. Efter 28 år tillsammans och 21 års äktenskap har vi bestämt oss för att ansöka om skilsmässa. Det här beslutet togs efter mycket eftertanke och omsorg, och hur svår en skilsmässa än är, tar vi oss an detta med en positiv inställning eftersom vi vet att det är det bästa för oss”, skriver de.

expand-left helskärm Angelo Pagán och Leah Remini.

”Vårt band är fortfarande starkt”

De förklarar sitt beslut:

”Så den stora frågan – varför? Enkelt uttryckt har vi båda förändrats, som människor gör, och vi vande oss vid att spela roller som inte passade oss längre. Efter mycket ansträning och funderingar har vi bestämt oss för att ta det här steget som reflekterar vilka vi är i dag. Vårt band är fortfarande starkt – det har bara utvecklats till något annat”.

Leah Remini och Angelo Pagán har dottern Sofia Bella, 20.

expand-left helskärm Leah Remini

Känd från tv-serier

Remini är mest känd för sin roll som Carrie i tv-serien ”Kungen av Queens”, där hennes make gjorde flera gästinhopp. Hon har också varit jurymedlem i ”Masked singer” och ”So you think you can dance” och gjort en dokumentärserie om sitt avhopp från Scientologikyrkan.

Pagán var artist när han träffade Remini, men driver i dag en restaurang och har också skådespelat i ”24” och ”Bosch: Legacy”.