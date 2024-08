Magnus Uggla: Det var kungen som inspirerade mig

Kommer också fira 50 år på tronen – med ny storslagen show

Publicerad 07.00

Aftonbladet avslöjar: Nu gör Magnus Uggla som kungen – och firar 50 år på tronen.

Nästa år intar han Göta Lejon i Stockholm för att fira sin fem decennier långa artistkarriär tillsammans med publiken.

– Det blir så klart en hitkavalkad, det ska bli skitkul, säger han.

Det var när han uppträdde för kungen idén kom att fira 50 år som artist.

– De flesta artister jag känner till har ju hållit på och firat jubileum i tid och otid. Jag har aldrig firat något jubileum, men nu tänkte jag... Jag fick idén när jag sjöng för kungen när han firade 50 år på tronen, då fick jag idén att, fan, nästa år är det ju jag som firar 50 år på tronen. Så det kändes klockrent, liksom.

Magnus Uggla, 70, beskriver hur hela teatern ska göras om inför jubileumsshowen.

– Vi tänkte förvandla hela Göta Lejon till kungliga slottet för en kväll. Allt som inkluderar ett kungligt jubileum kommer att finnas här också.

Du brukar annars ta lite avstånd från din adliga bakgrund, men nu ska du omfamna det alltså?

– Hahaha ja, jag har ju mitt alter ego i Kung Uggla (som hans konto på Instagram också heter, reds anm), så på det viset passar det väldigt bra. Jag omfamnar verkligen det här. Det ska bli skitkul, med fanfarer och marschkalkar som står vid ingången, you name it.

Uggla släppte sitt första album, ”Om Bobbo Viking” 1975 och slog igenom brett med låten ”Varning på stan” 1977. Sedan dess känner han att karriären haft en mängd toppar och egentligen inga riktigt djupa dalar.

– Det är få förunnat att hålla på så som jag har gjort under så pass lång tid, det är jag otroligt tacksam för, säger han.

Låtarna som måste vara med

Han är mitt i planeringen av hur showen ska byggas upp och har ännu inte bestämt sig för om han kommer köra samma låtar varje kväll eller variera sig.

– Vi har idéer på att vi ska låta publiken få rösta fram låtar de vill höra, men vad som sen blir kan jag inte riktigt säga. Det är några som alltid måste vara med, ”Kung för en dag” till exempel, den måste ju vara med. Vad mer... kanske, ”Jag och min far”, ”Dansar aldrig nykter”.

Finns det någonting som du absolut inte kommer ha med i showen?

– Ja, det finns ju en jävla massa låtar som jag absolut inte kommer att ha med. Man kanske tycker att man har gjort 10 procent bra, 80 procent hyfsat och 10 procent skit. Eller kanske 40 procent skit om jag ska vara riktigt ärlig. Det är mer skit än vad det är toppar. Men jag tror inte att det finns någon som har en lång karriär bakom sig som inte har gjort en massa skit.

Vad hoppas du att publiken ska känna efter att de varit här och sett showen?

– Att tiden bara sprungit iväg, att man inte har tittat på klockan en enda gång, att ingen gäspar. Det är väl det bästa betyg man kan få på en föreställning, det är ju för publiken jag gör det här.

”Magnus Uggla – 50 år på tronen” har premiär på Göta Lejon i Stockholm 24 januari 2025. Biljetterna släpps tisdag 3 september. Sammanlagt är omkring 40 föreställningar planera fram till mitten av mars.