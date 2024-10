Sarah Jessica Parker stöttar Kamala Harris

Spelar ”barnlös kattkvinna” i ”And just like that”

Publicerad 11.43

plus Följ email Mejla share-arrow Dela unsave Spara

"Sex and the City"-stjärnan avslöjar sin röst i det kommande USA-valet.

I ett inlägg på Instagram visar hon tydligt sitt ställningstagande:

”Jag röstar på vicepresident Kamala Harris och guvernör Tim Walz”, skriver Sarah Jessica Parker.

Sarah Jessica Parker, 59, ansluter sig till raden av kändisar som offentligt stöder Demokraternas presidentkandidat Kamala Harris.

”För kärleken till mitt land, för våra offentliga skolor, för böcker och för rimliga vapenlagar,” skriver hon i ett inlägg publicerat på onsdagen, där hon poserar med sin katt i ett fönster samtidigt som hon håller upp ett "Harris-Walz"-plakat.

chevron-left föregående

expand-left helskärm chevron-right nästa Sarah Jessica Parker 1 / 2 Foto: Evan Agostini / AP

”Barnlös kattkvinna” i ”And Just Like That”

Skådespelerskan, som för närvarande spelar in den tredje säsongen av tv-serien ”And just like that”, fortsätter:

”Och för en viss barnlös kattkvinna som jag spelar på tv, med ett överflöd av glädje, optimism och stolthet, röstar jag på vicepresident Kamala Harris och guvernör Tim Walz.”

Termen ”barnlös kattkvinna” är en pik mot republikanernas vicepresidentkandidat JD Vance, som i ett viralt klipp tidigare påstått att landet ”i praktiken styrs av ett gäng barnlösa kattkvinnor som är förbittrade över sina liv och de val de gjort”, där han tog Kamala Harris som exempel.

Med det har Sarah Jessica Parker, liksom Taylor Swift, nu tydligt meddelat fansen vilken sida hon står på i det kommande USA-valet, som äger rum om mindre än en månad.