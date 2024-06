Doug Seegers nya kärlek – 28 år yngre Umeåbon

”Jag går som på moln”

Publicerad 13.18

Amerikanske countryartisten Doug Seegers har mött kärleken i 28 år yngre Umeåbon Dina Frihaven som han nu har förlovat sig med.

För Aftonbladet berättar paret om frieriet, framtidsplanerna och tankarna på gemensamma barn.

– Skulle vi skaffa barn tillsammans skulle det vara ett bevis på vår kärlek.

Det har gått tio år sedan den amerikanske countryartisten Doug Seegers, som då var hemlös, upptäcktes av artisterna Jill Johnson och Magnus Carlsson på Nashvilles gator. Han gjorde sedan stor succé i tv-programmet ”Jills veranda” och tittarna fick då höra egenskrivna ”Going down to the river”.

Resten är historia för Doug Seegers som rönt stora framgångar som artist. Nu blomstrar det även på det privata planet då 72-åringen mött kärleken i 28 år yngre Umeåbon Dina Frihaven.

– Jag går som på moln. Det är en väldigt, väldigt lycklig man som ni talar med. Och en väldigt förälskad sådan, säger Doug Seegers och berättar hur de träffades:

– Första gången vi träffades var för fem år sedan då en vän uppmanade henne att gå på en av mina konserter. Då hade Dina ingen aning om vem jag var. Så fort jag började sjunga blev hon förälskad i min röst, men också min musik och mina texter.

– Efter konserten skrev hon ett långt meddelande till mig. Jag kan inte förlåta mig själv för att jag inte svarade på hennes meddelande. Men jag får så många meddelanden från fans.

expand-left helskärm Doug Seegers och kärleken Dina Frihaven.

För drygt två månader sedan gick Dina Frihaven på ytterligare en konsert och då tackade hon Doug Seegers för musiken när de talades vid under en paus.

– Jag har gått igenom en skilsmässa och varit djupt deprimerad och hans musik blev terapi för mig. Vi började prata och han blev också nyfiken då jag inte är svensk, säger Dina Frihaven som ursprungligen kommer från Ryssland.

Det ena ledde till det andra och nu har de varit ett par i två månader.

– Det känns helt underbart och jag är så lycklig.

expand-left helskärm Doug Seegers

De har redan tagit relationen till nästa steg och den 10 juni förlovade de sig. Doug Seegers berättar om frieriet.

– Jag köpte en förlovningsring innan jag åkte tillbaka till Umeå. Men jag försökte vänta in det rätta ögonblicket. När hon kom ut från duschen med en handduk om sig gick jag ner på knä och frågade om hon ville gifta sig med mig, säger han och berättar att bröllopsplanerna redan är spikade:

– Vi kommer gifta oss i Umeå den 26 november då jag fyller år.

Han förklarar att fästmön inte vill bo permanent i USA och att de kommer pendla mellan Nashville och Umeå.

– Dessutom har hon barn. Det är en underbar flicka och en underbar pojke. Till en början var jag nervös och undrade om de skulle acceptera mig. men de har varit helt fantastiska.

– Men vi får se hur vi gör i framtiden, om det blir Nashville eller Umeå. Men jag kanske flyttar till Sverige permanent.

expand-left helskärm Doug Seegers och Jill Johnson.

Får vi fråga om ni redan pratat om gemensamma barn?

– Jag har inga problem att skaffa barn med Doug om det är Guds önskan. Dessutom tycker jag om barn så mycket. Skulle vi skaffa barn tillsammans skulle det vara ett bevis på vår kärlek, säger Dina Frihaven och kommenterar samtidigt åldersskillnaden:

– För mig är det inga som helst problem. Jag var tidigare gift med en man och det var 26 års åldersskillnad mellan oss.

Fram till bröllopet har Doug Seegers fullt upp. I dagarna ger han sig ut på turnén ”Segerwood” tillsammans med Eva Eastwood och i höst släpper de ett album med samma namn. Då väntar ytterligare en gemensam turné och därefter en julturné för Doug Seegers som han gör med Erikshjälpen.

Tänker du ofta på hur mötet med Jill Johnson och Magnus Carlsson för tio år sedan förändrade ditt liv?

– Absolut. Det förändrade verkligen hela mitt liv och det är något jag tänker på hela tiden.