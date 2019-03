Måns Zelmerlöw + FÖLJ

Måns Zelmerlöw om pappalivet

Gör mellanakt i Melodifestivalen – och skriver musik om sonen Albert

avTorbjörn Ek

NÖJE 2 mars 2019 19:56

NYKÖPING. Han lanserar sin nya singel i Melodifestivalen i kväll.

För Nöjesbladet berättar Måns Zelmerlöw att många av låtarna på kommande albumet handlar om att bli pappa till sonen Albert.

– Det är extremt lätt att skriva om kärleken till honom, säger han.

I Melodifestivaltider är det svårt att släppa musik i Sverige om man inte är med i Sverige största tv-program.

Så Måns Zelmerlöw, 32, passar på i Andra chansen, men utom tävlan, att framföra sin nya singel ”Walk with me” på bästa sändningstid i SVT i kväll.

– Det känns som att det bara är Melodifestivallåtarna som ligger på listorna så jag är väldigt glad att jag fick in ett finger här ändå, säger han och skrattar.

Låten är en duett som han spelat in med Johanna ”Dotter” Jansson, 31.

– Jag har ju liksom skrivit musik i två och ett halvt år så det är vansinnigt skönt att äntligen få göra en ny låt, säger han.

Nästa singel är skriven till sonen

I nya hemlandet England har sonen Albert hunnit bli 9 månader och Måns känner att han har kommit in i papparollen ordentligt.

– Han kryper själv och börjar snart gå och tycker att pappa är rätt rolig också, vilket är väldigt skönt. Han tycker nog att mamma är roligare fortfarande, men jag är på god väg.



1 av 2 | Foto: ROBIN LORENTZ-ALLARD Måns Zelmerlöw

Om du skrivit ny musik i två och ett halvt år, hur många av låtarna som du skrivit de senaste nio månaderna handlar om att vara pappa?

– Väldigt många, det är tre fyra stycken i alla fall, jag skulle tro att nästa singel kommer handla om just det. Faktiskt.

Berätta mer, hur kommer det sig?

– Det är en så stor grej i ens liv. Den här plattan kommer vara mycket mer fokus på texter, att det ska handla om mig. Jag har en låt på plattan som heter ”Growing up to be you” som är till Albert och den är väldigt fin. Det är så lätt att skriva om. Det är extremt lätt att skriva om kärleken till honom, säger Måns Zelmerlöw.